快訊

豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人

美媒：台積電美國廠再陷職場歧視爭議！本周又有員工提集體訴訟

老主機可以配「新顯示卡」嗎？網苦勸曝1原因：放過老CPU吧

台積電（2330）九字頭回不去？杜金龍建議分批布局…遭狠酸「無限定存」

聯合新聞網／ 綜合報導
「台積電股價站穩千元大關，杜金龍喊出『9字頭回不去』，PTT網友反應兩極，分批布局與預測爭議成為熱議焦點。」記者尹慧中攝影
「台積電股價站穩千元大關，杜金龍喊出『9字頭回不去』，PTT網友反應兩極，分批布局與預測爭議成為熱議焦點。」記者尹慧中攝影

台積電近期股價強勁反彈，資深分析師杜金龍直言「九字頭的台積電回不去了」，建議投資人回檔時分批買進。相關說法引發PTT網友討論，不少人嘲諷「又來解定存」，對其預測出現諸多反風向。

杜金龍表示，台積電自4月低點785元一路攀升，近期回到1,085元，已難見九字頭。他強調1,020~1,025元屬相對買點，自己也在這區間掛單買進，短期內股價回彈至1,080元。

他建議有閒置資金者，可採「回檔20元分批買進」策略，逐步建立長線部位。

杜金龍認為7月17日法說會若釋出正向訊息，加上外資持續調高目標價，台積電有望再挑戰新高。他並預估未來有機會挑戰1,600至2,000元。

杜金龍提醒，資金持續湧入、基本面穩健，建議以長線角度看待台積電，勿錯失布局時機。

針對杜金龍言論，PTT網友留言呈現多元風向；質疑與嘲諷聲浪「大師又開示了、丸子」、「我ok你先買」、「杜大師就鐵頭多軍總司令」、「阿杜又在立旗了 老婆無限資金 買買買」、「無限解定存之術」、「這咖到底什麼人在看的啦= =」、「金龍海嘯！？」、「這麼不準也能叫大師喔, 現在節目看到他講古時候的」、「看到他就轉台！！成天解定存」。

回顧歷史及操作揶揄「老杜 4月股災買 GG 賺錢了」、「去年鴻海200時喊要看300，結果...」、「他就講波浪理論 唬爛是正常的」、「台積900解定存，800解定存，700解定存，600解定位，500解定位」、「這加火跟老謝誰比較毒」、「出貨文」。

部分正向或中立看法「台積電一陸向北」、「越來越多人看好台積電有機會上2000元」、「老謝有說800要買」、「現在相對低點，快買！」、「台積電的9是9千的9」、「老杜4月股災買GG賺錢了」、「空手等崩盤」、「下禮拜關稅公佈再加碼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

分析師 台積電 回檔 投資人 杜金龍 關說

延伸閱讀

月薪39K是不是很低？年收68萬夠不夠…女網友自曝收入引爆討論

談判還沒完？卓榮泰強調積極協商…PTT炸鍋：結果會是幾％關稅？

川普放話部分關稅上看70%！台指期夜盤一度失守22,400

台幣升破28大關⋯進場換美金「還太早？」 網籲：等降息再說

相關新聞

台幣狂升怎麼回事？熱議：非經濟學而是美國要求

近期台幣持續升值，引起PTT網友熱烈討論。原PO在股板直問「台幣憑什麼一直升值？」，質疑經濟學理論下，需求沒明顯增加、央行也沒升息，台積電雖強卻仍可用美元交易，甚至懷疑是否是央行減少印鈔。貼文一出，留

台積電（2330）九字頭回不去？杜金龍建議分批布局…遭狠酸「無限定存」

台積電近期股價強勁反彈，資深分析師杜金龍直言「九字頭的台積電回不去了」，建議投資人趁回檔時分批買進。相關說法引發PTT網友討論，不少人嘲諷「又來解定存」，對其預測出現諸多反風向。 杜金龍表示，台

談判還沒完？卓榮泰強調積極協商…PTT炸鍋：結果會是幾％關稅？

關稅大限逼近，談判進度與市場反應成為PTT熱議焦點，網友質疑聲浪與悲觀情緒持續升溫。

台幣升破28大關⋯進場換美金「還太早？」 網籲：等降息再說

在美越貿易協議激勵下，新台幣強勢升破29元、收在三年新高的28.828元，PTT一名網友分享指出，外資熱錢湧入，央行僅尾盤調節，新台幣將穩坐最強亞幣寶座，直言「不只是28.8，先看到27元穩了吧」，此番言論引來大量留言，有人樂觀喊出「短期26，中期20，長期13」，也有人對升值背後的代價表達擔憂，嘲諷「喪事喜辦」。

波動嚇掉三口單！他等「關稅15%以下」要秒上車 網曝大漲時機

台股在等待美方公布對等關稅之際，盤勢震盪不斷。一名網友於PTT發文表示，雖然「大而美」法案已順利通過，但整體台指期表現冷清，讓他在波動中不慎被掃出三口微台期貨，只能自嘲「不是賣飛就是在賣飛的路上」。他也附上交易截圖，顯示晚間以22750點買進1口，凌晨則以22795點出場3口平倉，無奈喊話：「什麼時候可以上車當多多哩？」

謝金河稱「聽說稅率不高」全網嚇壞 反估30％跑不掉！PTT憂台股下跪

財訊傳媒董事長謝金河近日談及台美對等關稅談判議題時表示，他「聽到的稅率好像不高」，預估應落在10%至15%之間，對未來談判結果表達樂觀看法。然而，PTT網友對此說法反應激烈，眾多留言直指「只要老謝一開口，就該反著看」，更有人戲稱「這聲開示，台股直接下跪」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。