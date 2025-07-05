台積電（2330）九字頭回不去？杜金龍建議分批布局…遭狠酸「無限定存」

台積電近期股價強勁反彈，資深分析師杜金龍直言「九字頭的台積電回不去了」，建議投資人趁回檔時分批買進。相關說法引發PTT網友討論，不少人嘲諷「又來解定存」，對其預測出現諸多反風向。

杜金龍表示，台積電自4月低點785元一路攀升，近期回到1,085元，已難見九字頭。他強調1,020~1,025元屬相對買點，自己也在這區間掛單買進，短期內股價回彈至1,080元。

他建議有閒置資金者，可採「回檔20元分批買進」策略，逐步建立長線部位。

杜金龍認為7月17日法說會若釋出正向訊息，加上外資持續調高目標價，台積電有望再挑戰新高。他並預估未來有機會挑戰1,600至2,000元。

杜金龍提醒，資金持續湧入、基本面穩健，建議以長線角度看待台積電，勿錯失布局時機。

針對杜金龍言論，PTT網友留言呈現多元風向；質疑與嘲諷聲浪「大師又開示了、丸子」、「我ok你先買」、「杜大師就鐵頭多軍總司令」、「阿杜又在立旗了 老婆無限資金 買買買」、「無限解定存之術」、「這咖到底什麼人在看的啦= =」、「金龍海嘯！？」、「這麼不準也能叫大師喔, 現在節目看到他講古時候的」、「看到他就轉台！！成天解定存」。

回顧歷史及操作揶揄「老杜 4月股災買 GG 賺錢了」、「去年鴻海200時喊要看300，結果...」、「他就講波浪理論 唬爛是正常的」、「台積900解定存，800解定存，700解定存，600解定位，500解定位」、「這加火跟老謝誰比較毒」、「出貨文」。

部分正向或中立看法「台積電一陸向北」、「越來越多人看好台積電有機會上2000元」、「老謝有說800要買」、「現在相對低點，快買！」、「台積電的9是9千的9」、「老杜4月股災買GG賺錢了」、「空手等崩盤」、「下禮拜關稅公佈再加碼」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。