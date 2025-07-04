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談判還沒完？卓榮泰強調積極協商…PTT炸鍋：結果會是幾％關稅？

聯合新聞網／ 綜合報導
卓榮泰表示關稅談判仍在進行，強調團隊努力爭取最好結果，但PTT網友對結果多感悲觀，留言關注關稅幅度與產業衝擊，市場氣氛緊張。記者翁至成／攝影
卓榮泰表示關稅談判仍在進行，強調團隊努力爭取最好結果，但PTT網友對結果多感悲觀，留言關注關稅幅度與產業衝擊，市場氣氛緊張。記者翁至成／攝影

美國對等關稅大限逼近，行政院卓榮泰4日公開表示，關稅議題「我們還在積極談判」，團隊會努力為國內產業爭取最好結果。不過PTT網友普遍不買單，對結果多感悲觀，留言聚焦於關稅幅度與產業衝擊，市場氣氛緊張。

卓榮泰強調，目前距離7月8日大限僅剩幾個鐘頭，副院長鄭麗君與談判代表楊珍妮都持續與美方協商，盼能在產業保護與國際關係之間取得平衡，爭取合理成果。他也提到，政府應善用有限資源，聚焦健康、均衡、團結台灣，並拒絕在野黨普發現金的主張。

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不過，PTT上對於官方說法疑慮甚多，許多網友直言「不是都要公布了 怎談」、「死定了 現在還在講就是沒喬好 禮拜一下地獄」、「這次連叫大家安心好好睡覺都沒有」，顯示社群普遍缺乏信心。

部分網友則將焦點放在關稅數字與市場反應，詢問「有沒有人知道談到幾%關稅會噴 幾%會崩」、「10%噴 20%不動 25-30%崩盤」、「32%的話這次會幾根跌停？」等，展現對市場變化的高度關注與憂慮。

也有留言對溝通策略強烈不滿，「每次出新聞的談判進度說明怎麼都兜不攏」、「如果是好結果，早就開始大內宣了啦xD」，甚至冷感認為「可以安心睡覺了」、「完了 臺灣GG」。市場觀望與焦慮氛圍濃厚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

卓榮泰 對等關稅 美國 行政院 鄭麗君

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