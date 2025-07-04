波動嚇掉三口單！他等「關稅15%以下」要秒上車 網曝大漲時機

台股在等待美方公布@@@對等關稅@@@之際，盤勢震盪不斷。一名網友於PTT發文表示，雖然「大而美」法案已順利通過，但整體台指期表現冷清，讓他在波動中不慎被掃出三口微台期貨，只能自嘲「不是賣飛就是在賣飛的路上」。他也附上交易截圖，顯示晚間以22750點買進1口，凌晨則以22795點出場3口平倉，無奈喊話：「什麼時候可以上車當多多哩？」

該網友指出若接下來關稅結果在15%以內，自己可能會「用最快的速度上車」。他表示，「剛看到大而美過了，但是台指冷冷清清的。在那之前的波動還嚇掉了我的三口微台。反正每次不是賣飛就是在賣飛的路上，我已經習慣了，我只是想來問什麼時候可以上車當多多？」

貼文一出，不少網友分享相似心情，「賭蛙：停損葛O下好離手」、「越等越漲」、「我也在等，與其跟瘋狗賭，不如少賺」，也有人戲稱「你覺得15%就歐印啊，就這麼簡單」。部分網友提到外資空單仍高達5萬多口，認為多方要發動反攻前，必須先消化籌碼，甚至有人直言「大漲要等海嘯過後，誰沒穿褲子才知道」。

另有網友延伸討論關稅與匯率的整體影響，推估若川普如期公布關稅，總負擔可能不只15%，「汽車關稅不降，20%起跳才合理」、「越南都0關稅還被課20%，台灣憑什麼只收10%？」。也有人提到若匯率持續升值，企業恐將面臨雙重壓力，形容為「正茅山＋井噴」。

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