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謝金河稱「聽說稅率不高」全網嚇壞 反估30％跑不掉！PTT憂台股下跪

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河（右）預估台美關稅10～15%，網友反應兩極，擔心實際負擔恐更高，部分留言視為反向訊號。葉信菉／攝影
謝金河（右）預估台美關稅10～15%，網友反應兩極，擔心實際負擔恐更高，部分留言視為反向訊號。葉信菉／攝影

財訊傳媒董事長謝金河近日談及台美對等關稅談判議題時表示，他「聽到的稅率好像不高」，預估應落在10%至15%之間，對未來談判結果表達樂觀看法。然而，PTT網友對此說法反應激烈，眾多留言直指「只要老謝一開口，就該反著看」，更有人戲稱「這聲開示，台股直接下跪」。

根據媒體報導，美國越南完成世紀貿易協議後，外界聚焦下一波可能達成協議的國家，其中台灣呼聲最高。謝金河以台美地緣與經貿關係密切為由，預期最終稅率不會太高。與此同時，台新金控經濟學者也以日本1985年情境示警，日圓升值導致資產泡沫、產業空洞化，提醒台灣切勿重蹈覆轍。

然而，原PO轉述謝金河「聽到的稅率不高」說法，引來一片網友倒抽冷氣，不信任的聲音壓倒性佔上風。有人直呼「老謝說不高，那就完了」、「這次應該直接25%以上」，還有人挖苦「上次也說可以安心睡，結果勒？」、「落洩開金口，準備蒸丸子」。甚至有網友將此視為反向訊號，留言如「丸子認證」、「我先賣光躲一波」、「看到老謝出來講，直接跑了」。

部分網友也從政策實質進行推演，指出台幣近期已升值逾15%，若再加上10～15%的關稅，等於實質出口成本提升高達30%，直批「哪來的樂觀？」、「越南都20%，台灣這種配合度還15%？會不會太天真」。還有留言擔心：「現在這種說法，搞不好就是預告，讓大家先習慣數字」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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