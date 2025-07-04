台幣升破28大關⋯進場換美金「還太早？」 網籲：等降息再說

台股在等待美方公布對等關稅之際，盤勢震盪不斷。一名網友於PTT發文表示，雖然「大而美」法案已順利通過，但整體台指期表現冷清，讓他在波動中不慎被掃出三口微台期貨，只能自嘲「不是賣飛就是在賣飛的路上」。他也附上交易截圖，顯示晚間以22750點買進1口，凌晨則以22795點出場3口平倉，無奈喊話：「什麼時候可以上車當多多哩？」

2025-07-04 15:53