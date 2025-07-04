台幣升破28大關⋯進場換美金「還太早？」 網籲：等降息再說
在美越貿易協議激勵下，新台幣強勢升破29元、收在三年新高的28.828元，PTT一名網友分享指出，外資熱錢湧入，央行僅尾盤調節，新台幣將穩坐最強亞幣寶座，直言「不只是28.8，先看到27元穩了吧」，此番言論引來大量留言，有人樂觀喊出「短期26，中期20，長期13」，也有人對升值背後的代價表達擔憂，嘲諷「喪事喜辦」。
根據媒體報導，新台幣在外資回流與市場對美國降息預期升溫的情況下，連三日強升，成為亞洲最強貨幣。央行從六月底起調控轉為「柔性操作」，不再強硬干預，使台幣升值趨勢加速。市場預期下一步將挑戰28.8元大關，後續還需觀察台美談判進展、聯準會利率政策及央行態度等三大變數。
原PO看好台幣升值持續發展，但不少網友冷嘲熱諷，質疑升值是否真為利多。多數網友指出，雖說購買力上升，但出口業壓力加劇、壽險資產虧損、資產價格可能泡沫化等問題才是真正的隱憂。有留言戲謔「又可以多吃幾碗拉麵，小確幸」、「金控壽險喜迎倒閉潮」，甚至有人調侃媒體用詞誇張，「這標題寫得像升值是喜事一樣」，更直指「看報導還以為是中國大內宣」。
另有一派網友則以行動面做出反應，有人笑稱「滿手美金」、「慢慢換總會換到最低」，也有人直言「現在進場買美金太早，美國都還沒降息」。不少人以「1:1」、「我等著換dollar」等語帶戲謔口吻預測匯率將再突破，並引用歷史經驗如「日本泡沫前股房匯都漲」為警示，提醒過度樂觀恐掩蓋潛藏風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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