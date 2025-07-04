美需台灣晶片拚「0關稅」不會是夢？網興奮：成真台股直奔三萬

台美貿易談判進入關鍵時刻，行政院長卓榮泰強調「零關稅」為首要目標，務求結果不比其他競爭對手差，為國內產業爭取最有利條件。原文指出，雙方近期多次磋商，包括關稅、非關稅障礙及供應鏈韌性等議題都有進展，相關政策訊息受到市場高度關注。

根據官方說法，若美方對半導體產業加徵關稅，反而會減緩台灣企業赴美佈局的腳步，也增添供應鏈中斷風險。雙方積極溝通下，市場普遍關注最終會否達成「0關稅」協議，或至少不高於其他主要國家，相關企業也同步擴大對美投資與採購。

對於「0關稅」議題，PTT反應極為分歧。一派網友看多喊「今天肯定噴出」、「0關稅早就比越南更早吹了吧」、「已all in，現在就等數錢而已」、「0關稅 汽車0關稅 讚」、「有10%就天大的利多了，怎麼可能0%」、「外資最近買成這樣，應該有消息了」。

但也有不少人質疑政府宣傳，留言表示「怎麼可能0關稅 cc」、「笑死，0%的話我終身投民進黨」、「這咖講話能信屎都能吃」、「0關稅大內宣」、「你信0關稅，還是信我秦始皇？」、「最低不是10%嗎」、「英國逆差都10%台灣還在幻想0關稅」、「騙誰！零關稅早就各大機關新聞媒體狂吹了」。

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