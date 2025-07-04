收信準備…川普最快明天通知各國「想做生意先繳關稅」！ 網：放榜囉

美國總統川普動作再加快，4日親口宣布最快明天（5日）就會向全球貿易夥伴陸續發出通知信，單方面設定新的關稅稅率，要求各國若要和美國做生意，必須先接受這項條件。川普強調，7月9日前若無協議，將直接實施對等關稅政策，相關談判氣氛緊繃。

川普在離開華府出席活動前公開表示，預計每天寄出約10封通知信給各國，明確告知未來若要維持貿易往來，需「付出代價」。這波所謂「對等關稅」政策其實自4月就提出，原本計劃直接執行，但川普給予90天緩衝期、先行徵收10%暫時稅率，預留協商空間。

目前美方已與英國、越南達成協議，對越南出口課徵20%關稅、對轉運貨品課40%，比原本46%略低；與中國則暫時休兵。歐盟、日本、南韓等仍在談判中，川普對日態度尤為強硬，直言「要付出30%、35%，或我們決定的數字」。

對於川普通知信關稅政策，網友反應明顯分裂，社群裡戲謔氣氛滿滿。有網友嘲諷「直接收e-mail」、「明天世界各國回家等通知」、「收信囉 收信行情」、「大寄信時代來臨 寄信股起飛」、「有電話可以打嗎？？」、「不能line我嗎？」。

同時，也有不少人表現出對產業衝擊的擔憂，像是「放榜囉，坐穩了」、「崩下去吧 產業全滅」、「台灣應該第一批收到吧」、「台灣到底會多少%呢？都已經讓台積電去美國、匯率升值了，總不會還要25%甚至更高吧？」、「結果比越南高就真的笑死」。

此外，也有網友針對政策成效提出質疑，指出「過來幾個月三寶還是沒有搞懂關稅是對誰收」、「新關稅？原本不是只是暫停嗎？」、「10%就準備噴爛了」、「高興多少就多少 有夠獨裁的QQ」。

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