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台幣升值成台積電（2330）利空？大摩下修獲利預期 網：外資吃貨訊號

聯合新聞網／ 綜合報導
外資調降台積電獲利預期，市場不甩利空，網友多以反指標看待，強調長線基本面。記者尹慧中／攝影
外資調降台積電獲利預期，市場不甩利空，網友多以反指標看待，強調長線基本面。記者尹慧中／攝影

外資摩根士丹利（大摩）3日宣布，下修台積電今、明年每股獲利（EPS）預期，各調降6%、12%，理由直指新台幣近期強勢升值，對台積電毛利率產生壓力。不過，大摩仍維持「優於大盤」評等與目標價1288元。消息一出，引發市場高度討論。

根據報導，第二季新台幣對美元已強升約10%，法人認為匯率進入28字頭，電子產業獲利將面臨挑戰。大摩半導體分析師指出，台幣升1%，台積電毛利就降0.4%；第二季強升10%恐使毛利率自原預估58-59%，調降至55-56%。在此背景下，大摩將今、明年台積電EPS下修至55.01元與64.61元。

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不少網友對外資調降評等的舉動並不買單，社群留言氣氛明顯偏向反指標操作「大摩降評就是吃貨訊號」、「降評然後繼續買，想騙我們手上的股票？」「每次出利空都沒人信啦」、「空軍大勝利，用力空」、「說得好像沒人知道一樣，反指標出現」。

也有投資人從基本面與本益比角度討論台積電的長線價值「EPS 55乘20倍，本來就一千一以上」、「漲不漲從來不是看外資這些評等」、「持股就抱好，謝謝外資加持」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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