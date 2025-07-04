快訊

災難就在明天？解讀日本滅世預言的時代背景

熱帶低壓生成！ 最快今成颱丹娜絲不排除登陸 最新歐美路徑曝

比蘋果「接續互通」強！安卓版「Handoff」推跨裝置APP接續與通知同步功能

「台灣這麼乖應該穩吧」？美10％關稅傳百國適用…網：送台積電又給匯率

聯合新聞網／ 綜合報導
「100國10%稅率有台灣嗎？」美財長拋出關稅基準，引爆PTT熱議：有人喊穩了、有人怕打臉，更有人問「台灣是國家嗎？」。美聯社
「100國10%稅率有台灣嗎？」美財長拋出關稅基準，引爆PTT熱議：有人喊穩了、有人怕打臉，更有人問「台灣是國家嗎？」。美聯社

美國財長貝森特近日透露，全球約100個國家將適用10%的對等關稅，但名單尚未公布。眼看7月9日貿易談判期限逼近，PTT網友關注：「這100國裡有台灣嗎？」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7月3日受訪時指出，川普總統期望友善對待那些「誠心與美國談判」的國家，預計全球約有100國將適用10%對等關稅作為基準。未在名單內的國家，恐面臨4月2日以來大幅調升的稅率。

根據《路透社》報導，目前僅有極少數國家完成協議，歐盟、印度、日本等主要貿易夥伴仍面臨20~26%的稅率；越南原先可能面臨46%，但本週與美國簽訂協議，最終落在20%，條件是「完全開放市場」給美方產品。

至於台灣，雖尚未被點名，不少網友認為憑藉「配合度極高」的表現，應該穩居10%名單。

面對貝森特口中的「100國10%優惠」，不少網友信心十足，直呼「一定10%的，100國哪可能沒有台灣」、「信賴台灣，誰還沒歐印」，更有人強調「台灣是最有誠意的國家吧！！all in」。對照越南開市場還吃20%，有網友反問「我們都給匯率、給台積了，怎麼可能沒上榜？」

但另一派網友則點出疑點，質疑「100國也太多了吧，那不是人人有獎」、「越南八門全開還20%，那我們呢？」認為這根本沒標準。還有人直問：「10%是給國家的，你台灣是國家嗎？」甚至諷刺「這樣說台灣10%，是幫台灣獨立了嗎？」更有留言憂心預期心理反向崩盤，「預期10%，結果超過了不如預期怎麼辦」、「最怕川普翻臉，一個字『加』」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

對等關稅 川普 貝森特 貿易談判 越南

延伸閱讀

台美關稅10至15%機率高？他喊有利台股續攻 被反嗆：匯率抵銷等於0

00929本月配0.07元…帳面賠快10萬！存股哥：資產還是不斷往前、配置沒太大問題

台灣關稅「一定比越南低」他預估15％…股市將全線噴出上三萬點？

比006208還讚？她因配息更愛00940！網讚：升好多配息有望

相關新聞

台幣升值成台積電（2330）利空？大摩下修獲利預期 網：外資吃貨訊號

外資摩根士丹利（大摩）3日宣布，下修台積電今、明年每股獲利（EPS）預期，各調降6%、12%，理由直指新台幣近期強勢升值，對台積電毛利率產生壓力。不過，大摩仍維持「優於大盤」評等與目標價1288元。消

台美關稅⋯中經院估10至15％！網友吐槽：匯率換關稅是在做夢？

川普政府宣布與越南達成貿易協議，越南獲得20%最終關稅、轉口貨物則課40%，並對美全面開放市場。中經院院長連賢明對此於個人臉書分析，預估台灣最終稅率將落在10%至20%間，若談判得宜，有望達到10~15%區間。不過他也警告，日本在汽車關稅上與美國談判僵持，恐成拖累台灣談判進度的變數。PTT股板網友隨即展開討論，不少人對以「匯率換關稅」的說法表達質疑，更有網友諷刺政府「升值換低稅是在用黃金換大便」。

「台灣這麼乖應該穩吧」？美10％關稅傳百國適用…網：送台積電又給匯率

美國財長貝森特近日透露，全球約100個國家將適用10%的對等關稅，但名單尚未公布。眼看7月9日貿易談判期限逼近，PTT網友關注：「這100國裡有台灣嗎？」 美國財政部長貝森特（Scott Bes

緯穎成長動能強、世芯-KY前景看好！拆解AI族群買點 達人精選8檔高成長股

上半年台股能從重挫到回穩，AI相關個股功不可沒，投資達人雷浩斯認為，AI的長多趨勢仍延續，宜趁下半年拉回時擇優布局。

台灣關稅「一定比越南低」他預估15％…股市將全線噴出上三萬點？

台美貿易關稅預測再成PTT焦點。原PO在股板發文直言，台灣對美國的「讓利」早已遠超越越南，無論是台積電赴美、匯率升值，還有軍火、能源等利多，直言「台灣關稅一定比越南低」。他認為，台灣作為人均GDP逼近

日本缺也不買美國米？網驚呼「這麼硬」：日股要完了嗎

美國總統川普批評日本不進口更多美國稻米，引來日方強硬回應，網友則熱議日本立場是否會導致美國報復性關稅。有PTT網友轉貼新聞表示驚訝「日本居然這麼硬喔」，更猜測「汽車不讓步、農業不讓步，這樣日本關稅會不會超高？」部分留言也延伸討論到台灣處境與中美關係，感嘆「反觀我們什麼都買」、「關稅照收」，顯示對美國經貿談判策略的不信任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。