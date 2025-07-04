「台灣這麼乖應該穩吧」？美10％關稅傳百國適用…網：送台積電又給匯率

美國財長貝森特近日透露，全球約100個國家將適用10%的對等關稅，但名單尚未公布。眼看7月9日貿易談判期限逼近，PTT網友關注：「這100國裡有台灣嗎？」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）7月3日受訪時指出，川普總統期望友善對待那些「誠心與美國談判」的國家，預計全球約有100國將適用10%對等關稅作為基準。未在名單內的國家，恐面臨4月2日以來大幅調升的稅率。

根據《路透社》報導，目前僅有極少數國家完成協議，歐盟、印度、日本等主要貿易夥伴仍面臨20~26%的稅率；越南原先可能面臨46%，但本週與美國簽訂協議，最終落在20%，條件是「完全開放市場」給美方產品。

至於台灣，雖尚未被點名，不少網友認為憑藉「配合度極高」的表現，應該穩居10%名單。

面對貝森特口中的「100國10%優惠」，不少網友信心十足，直呼「一定10%的，100國哪可能沒有台灣」、「信賴台灣，誰還沒歐印」，更有人強調「台灣是最有誠意的國家吧！！all in」。對照越南開市場還吃20%，有網友反問「我們都給匯率、給台積了，怎麼可能沒上榜？」

但另一派網友則點出疑點，質疑「100國也太多了吧，那不是人人有獎」、「越南八門全開還20%，那我們呢？」認為這根本沒標準。還有人直問：「10%是給國家的，你台灣是國家嗎？」甚至諷刺「這樣說台灣10%，是幫台灣獨立了嗎？」更有留言憂心預期心理反向崩盤，「預期10%，結果超過了不如預期怎麼辦」、「最怕川普翻臉，一個字『加』」。

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