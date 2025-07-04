金管會開放2500億釋放挹注獲利！網友驚呼：我該把空單轉多嗎？

因應新台幣升值對壽險業造成的獲利壓力，金管會日前鬆綁規範，允許壽險公司重新計算保單責任準備金（責準金），最多可釋出2500億元資金，並可自主決定用於外匯價格變動準備金或直接入帳為稅前損益。此舉引發PTT股板討論，有網友驚訝於帳面數字一夕間暴增，直言「有金管會罩，怎麼輸？」也有人自嘲自己空單恐遭「嘎爆」，甚至猶豫是否該反手作多。

根據媒體報導，金管會此次鬆綁措施實施期間為6月至12月，各壽險公司每月可自由決定責準金的用途，不僅可填補匯兌損失，更可強化獲利表現。且進入稅前損益的部分無需提列特別盈餘公積，未來還可成為股利發放來源。以國泰人壽為例，該公司已表態6月申請釋出的責準金「數字滿大」，初步將全數用於補強外匯價格變動準備金。

對此，網友熱議金管會此舉帶來的實質效益。有人試算「國內14家金控今年前五個月才賺1500多億，這一放2500億就多出來了」，認為「這不就是官方版的作帳？」也有網友點出：「這筆錢可拿來買股票、填帳面缺口、嘎空單，操作得好根本無敵」。甚至有網友表示：「我在國泰金68元空了50口，現在應該要轉多嗎？」

另一方面，也有網友質疑政策背後的風險與潛藏問題。有人認為「這就是提前拉糧草，大戰還沒開打」、「放寬準備金使用，在金融風險升高時反而更令人擔憂」。也有人指出此舉可能掩蓋壽險業面臨的真實虧損，「五月外匯準備金都用完了，現在只是換個方法繼續硬撐」，並質疑是否符合IFRS 17會計準則，「今年挪了，明年真的不用補回來？」

此外，留言區也展開對國泰金股價與籌碼的攻防討論。有網友提到外資借券空單多達50萬張，質疑後市恐有回檔壓力，但也有投資人反駁「外資回補就會噴上天」。不少人開始關注半年報與股息政策走向，討論未來是否具備填息動能，以及高股息ETF是否將因為帳面獲利變漂亮而重新進場。

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