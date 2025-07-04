台美關稅⋯中經院估10至15％！網友吐槽：匯率換關稅是在做夢？

川普政府宣布與越南達成貿易協議，越南獲得20%最終關稅、轉口貨物則課40%，並對美全面開放市場。中經院院長連賢明對此於個人臉書分析，預估台灣最終稅率將落在10%至20%間，若談判得宜，有望達到10~15%區間。不過他也警告，日本在汽車關稅上與美國談判僵持，恐成拖累台灣談判進度的變數。PTT股板網友隨即展開討論，不少人對以「匯率換關稅」的說法表達質疑，更有網友諷刺政府「升值換低稅是在用黃金換大便」。

原PO分享連賢明院長觀點時表示，若台灣真能談到10~15%稅率，將是極具談判能力的展現，但也點出越南幾乎全面讓利仍僅換得20%稅率，而日本因國內選舉在汽車關稅議題上與美方僵持不下，反可能影響整體亞太談判進度。他提及「若以台幣升值換來較低稅率，那就算是不錯的成果了吧？」不過這番言論也引來大量網友吐槽。

部分網友不買帳匯率與關稅的對價關係，有人嘲諷「升值10%換關稅10%？這數學壞掉了吧」、「拿黃金換大便」、「匯率升爆了稅還高，那不是雙輸」。亦有留言指出「匯損是全產業都吃，稅不一定，這根本是拿整體經濟去博單邊數字」、「匯率不是談判籌碼，是既成事實，美方根本不會因此讓利」。有網友擔心匯損可能迫使半導體等出口大戶考慮外移，「若是關稅課不到晶片，結果還要吞匯損，那怎麼活？」

另一派網友則聚焦關稅預測區間，有人認為「20%內就能向上噴，超過20%恐怕向下殺」、「原本喊32%，如果真的拿到15%以下，就算成功了」。也有人認為不應對低稅率抱持幻想，「猜30%比較實際」、「一堆人在做夢」。此外，也有不少人質疑官方話術與消息管控，「打預防針打得這麼明」、「開始鋪梗了，結果出來就說『比預期好』」。

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