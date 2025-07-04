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台美關稅協議恐不樂觀？網看越南憂「談到20%就不錯了」

聯合新聞網／ 綜合報導
川普推動對等關稅。（美聯社）
川普推動對等關稅。（美聯社）

美國越南簽署貿易協議，最終對越南產品課徵20%關稅，並對轉口貨物加課40%。有PTT網友分享此消息並直言「學者說不容樂觀，恐怕不是外界想的那麼好」，認為若台灣談成20%已屬不錯。貼文一出，引發網友熱烈留言，有人看衰台灣的談判結果，也有人認為若落在15%至20%區間屬可接受範圍，甚至有人認為「利空出盡」。

美越協議內容指出，越南對美商品全面降為0關稅，美國則對越南課徵20%稅率，對越南轉口貿易商品課40%。學者分析，美方此舉劍指中國「洗產地」，此模式未來可能應用在台美談判中。亦有學者指出，若以英國（10%）、越南（20%）為參考，台灣談到20%已算不錯，因為台灣對美貿易順差更高，條件不如越南與英國。

原PO指出，「如果能談到20%應該就不錯了」，但也認為關稅高低將強力牽動股市、匯市甚至房市，因而關注分析師的觀點，並詢問是否有內線消息或法人預估，引發網友熱議。多數人對20%一說感到震撼，有人直呼「很多人都說頂多10%、15%，現在學者說20%怎麼看？」、「學者每次都說不樂觀，有準過嗎？」

不少網友開始自行試算，有人提到「基準20%－匯率升值15%=關稅5%」，主張升值可沖淡負面影響，也有人將越南結果與匯率差異拉進討論，指出「越南沒升值，台幣有，不能直接比」，甚至有人主張「20%稅率就貶值回30塊匯率，Easy」。

另一方面，也有網友認為與其和越南比較，不如關注台灣實際對手如日韓的條件，有人分析「台灣競爭對手是日韓，越南不構成直接比對」，亦有人預期台商會因此轉移產能至其他地區，「最多就是再遷廠到非洲」。另有部分網友質疑媒體及學者說法，有人嘲諷「央廣又來唱衰樓」、「哪來的野雞學者」，也有網友表示「我只信老謝，其餘免談」，凸顯市場對於訊息來源的分歧與不信任感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

分析師 匯率 台美 美國 越南 關稅

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