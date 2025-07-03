台灣關稅「一定比越南低」他預估15％…股市將全線噴出上三萬點？

台美貿易關稅預測再成PTT焦點。原PO在股板發文直言，台灣對美國的「讓利」早已遠超越越南，無論是台積電赴美、匯率升值，還有軍火、能源等利多，直言「台灣關稅一定比越南低」。他認為，台灣作為人均GDP逼近4萬美元的高收入國家，不僅競爭對手只有中、日、韓、越，還有機會搶下更低的關稅門票。

許多網友認為，關稅塵埃落定將為台股帶來大利多。原PO預測「15%」是合理範圍，甚至強調年底台股上看三萬點，還鼓勵大家「抱緊部位，一起迎接大多頭」。有網友附和「10%啦，不會空穴來風」、「穩了」、「感謝信心加持」等，市場信心似乎正在加溫。

不過，批評與質疑聲浪也沒停過。另一派網友直言「結果一樣20」、「屁股自己抬高只會被肛到底」、「你確定只有15%？」，更有人提出「台灣大概30%吧」、「台灣收個40、50趴還不是這樣吞」等反駁，甚至有人喊話「你歐印沒？」、「坐等崩潰」。

討論中，匯率話題也頻繁出現。有人提醒「匯率先送10幾趴，贏5趴真的好棒」、「匯率15% 關稅15% 跟原本的32%差到哪裡去」，甚至有網友說「美進台0 台進美10 開放美國農產品+台企美國生產」。對部分網友來說，匯率與關稅合併計算，台灣未必能賺到便宜。

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