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台美關稅10至15%機率高？他喊有利台股續攻 被反嗆：匯率抵銷等於0

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO預測台美關稅落在10%-15%，直言台股有望續攻三萬點，引來PTT網友冷熱嘲諷，關稅與匯率成討論熱點。(路透)
原PO預測台美關稅落在10%-15%，直言台股有望續攻三萬點，引來PTT網友冷熱嘲諷，關稅與匯率成討論熱點。(路透)

台美貿易關稅議題持續延燒，原PO認為，台灣相較越南對美「讓更多」，不僅台積電高端製造赴美，還買天然氣、波音飛機，連健康食品、汽車等商品關稅也大幅調降，加上台幣近期強力升值，推估台美關稅高機率落在10%-15%，甚至直言「台股將有機率持續推高到30,000點」。

不過此論點引來不少鄉民吐槽，有人質疑「10-15用喊的？又要叫大家安心睡？」、「夢」、「又在幻想了，川寶會對台灣友善的屁」，也有網友反串直喊「我覺得是0，直攻五萬點」、「單」，氣氛略帶揶揄。

也有一派網友從實際經濟與國際態勢切入，直指「越南對美商品全面零關稅，台灣不可能」、「台灣基本25%起跳吧，川沒這麼佛的」，並提醒匯率與關稅影響密切，「匯率是幫大家加薪，懂嗎」、「匯率等價關稅，先去看報告，再來看匯率，然後關稅」。

針對市場信心喊話，不少人用戲謔語氣表示「喊的都是夢，課到25%就好笑了」、「保底就10%了，笑屎」、「沒個20我都不信」、「20~25%比較有可能，台灣賺美國很多錢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣 台積電 台美 對等關稅 高端

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