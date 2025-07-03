主動式基金一定輸被動？他反曝「績效爆贏」原因：不用放著賠

「主動式基金一定輸給被動式ETF嗎？」一名網友在PTT發文提問，引述美國實證數據指出「97%的主動基金輸給大盤」，但觀察台灣的基金市場，卻發現部分主動基金績效明顯優於指數，質疑這是否與台灣基金經理人策略或市場特性有關。他認為主動基金擁有機動性，可在黑天鵝事件中快速避險，對比被動式只能「放著賠」。

該網友指出，雖然全球研究顯示主動型基金長期表現劣於指數，但在台灣市場中，觀察某些主動基金如「奔騰」、「野村優質」等，反而能「爆贏」指數。他質疑：「是不是因為台灣主動基金其實就照抄被動指數選股，再加上機動調整？」此論點引來不少回文，有人直言「主動ETF真的輸被動ETF嗎？這問題值得想」。

支持主動基金的網友指出，確實有些產品績效出色，並舉例「黑馬」、「安聯科技」等近年報酬不俗的基金，甚至分享自己定期定額報酬率已達正17%。也有網友指出主動基金有利於回避短期震盪，能視情況調整持股，更勝於被動式「坐看下跌」。另有一派認為「高手主動 > 被動 > 韭菜主動」，強調操作技巧與基金選擇才是關鍵。

但也有不少網友持反對立場，認為原PO忽略了「倖存者偏差」，指出「你只看到贏的那幾支，輸的全被忽略」、「就像魷魚遊戲，有人贏，不代表參加就是好選擇」。另有人直言「你引用的統計都寫97%了，還在問是不是一定輸？」、「基金手續費高，主動型要多賺3%才跟被動打平」。

還有部分網友從結構面與制度面切入，指出美台市場差異，「台灣基金多數重壓台積電，績效其實就是跟著它走」、「台灣市場規模小、基金操作空間有限」。另有網友分享實務建議：「長期還是買0050、VOO比較穩」、「除非你挑到巴菲特，不然很難贏大盤」、「自己選不如直接買指數省心又省錢」。

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