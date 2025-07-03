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日本缺也不買美國米？網驚呼「這麼硬」：日股要完了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
美國對等關稅將在一周後生效，白宮遲遲無法與日本達成貿易協議，美國總統川普近日因而頻頻對日本放話，美日談判告急。歐新社
美國對等關稅將在一周後生效，白宮遲遲無法與日本達成貿易協議，美國總統川普近日因而頻頻對日本放話，美日談判告急。歐新社

美國總統川普批評日本不進口更多美國稻米，引來日方強硬回應，網友則熱議日本立場是否會導致美國報復性關稅。有PTT網友轉貼新聞表示驚訝「日本居然這麼硬喔」，更猜測「汽車不讓步、農業不讓步，這樣日本關稅會不會超高？」部分留言也延伸討論到台灣處境與中美關係，感嘆「反觀我們什麼都買」、「關稅照收」，顯示對美國經貿談判策略的不信任。

根據媒體報導，川普日前於社群媒體表達不滿，指控「日本明明缺米卻不進口我們的米」，白宮官員也暗示將優先與日本以外的貿易對象談判，釋出施壓訊號。日方則透過經濟再生大臣赤澤亮正與官房長官林芳正回應，強調「不會犧牲農業」，並持續推動談判。此外，首相石破茂也宣布將推動稻米增產政策，以穩定供應與價格。

原PO針對新聞發表看法，直言日本對於汽車與農業的談判底線都踩得很死，就連「意思意思進口美國米都不要」，擔心美方將施以高額報復性關稅，甚至揣測「日股應該要完了吧？那這樣對台股是不是利多？」此番觀察引來大量回應，網友分別從川普談判手法、日本國內政治現實與國際經貿角度展開討論。

不少網友大讚日本硬氣，推文如「日本也太硬了，寧願國民吃古古米也不買美米」、「農協不能惹，自民黨背後的大金主」、「這才叫保護本國利益」。也有網友認為川普只是老戲碼再演一次，「嘴巴講講而已，過幾天又改」、「這不是又一個TACO紙老虎嗎？」調侃其談判威嚇手法早已見怪不怪。

也有留言反思日本是否真如川普所言缺米，「我記得日本前陣子是鬧米荒耶，不進口真的扛得住？」、「CNN才報導日本買了1億多美元的美國米，是川普在唬爛？」也有人點出矛盾：「不缺米但米價高檔？還推增產？」顯示部分網友對日方操作存在懷疑。

部分台灣網友則將議題延伸到對照我方政策，「反觀我們都買了，關稅照收」、「台灣米多得快溢出來，美國米不如都賣我們」、「台灣 can help」等留言此起彼落，也有網友諷刺「石破你牌打完了沒？還剩什麼？」、「今年的米早種完了，還講增產」；對於日方應對策略與時效性提出批評。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT TACO 台股 川普 日本 稻米 美國

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