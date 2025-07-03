他苦惱「大跌不敢加碼」錯失良機！網勸現階段「抱著現金最安心」

台股7/2收在22577.74點，上漲24.02點，成交值縮小至新台幣2976.02億元。一名網友在Dcard發文請益，詢問大家在投資股票時會保留多少現金作為加碼資金，並分享自己在4月股市大跌時，因為無法判斷跌勢終點，最終選擇不加碼，錯失進場時機。他表示，這筆預留的30%資金至今仍未動用，引發熱烈討論。部分網友分享自己的資金配置原則，有人主張保留半年甚至一整年薪水，也有人乾脆「All in 美股」，更有網友直言「現金抱著比較安心，加碼萬一再跌怎麼辦？」

原PO表示，自己平常會扣除生活所需與緊急備用金，再將其餘資金分配進股票市場。然而在面對股市大跌時，儘管帳面虧損高達20%，仍因擔憂後續跌勢而選擇按兵不動，導致錯失反彈良機。他自問：「是不是該改成大跌時分批投入大盤型ETF，就不用留那麼多現金？」此發文引起不少網友回應，各自分享不同的資金管理策略與心態建議。

支持保留大量現金的網友認為，預留資金能讓人更有安全感。一位網友分享「留半年薪水當緊急備用金，其他All in 美股」，也有網友表示「70%投資、30%現金，現金隨時可加碼，買完就睡覺」。還有人坦言自己「留了一百萬當加碼金」，甚至「200萬現金在手」才安心。另有網友指出，「大約一年薪水當備用金」是較常見的標準。

也有網友抱持更積極進取的態度，選擇把資金全數投入市場。有網友簡單表示「All in，沒錢就預支」，主張靈活操作、隨市場反應。而另一名網友則分享實務做法，指出「投資資金與生活費分開，投資部分只保留15%～20%現金，若滿倉會盡快調整」，顯示其具備相對完整的資金運用規劃。

另有網友回應原PO的心結，認為「很正常，加碼萬一再跌怎麼辦？抱現金比較穩」，顯示不少人對於擇時進場仍抱有戒心。也有網友指出，錯過一次加碼不等於錯失整體行情，認為投資關鍵在於「規劃與紀律」，適度保留現金是為了迎接真正的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。