川普稱不考慮延長關稅暫緩 網諷：TACO又來？憂台灣「跪舔也沒用」

美國總統川普近日表明，對即將到期的對等關稅暫緩期「不打算延長」，並透露有望與印度達成協議，讓雙邊貿易進一步開放。此言一出，PTT網友熱烈回應，有人直言「搞半天原來是印度？之前喊很大聲的日本、韓國、以色列怎麼都沒下文？」同時質疑半導體關稅遲遲未宣布，不少人戲稱「TACO又來了」、「川普哪次不是嘴硬」，也有人對台灣談判進度抱持悲觀，直指「舔得那麼徹底還是高關稅」，更有人諷刺「世界哪跟得上印度舔美速度」。

根據媒體報導指出，川普7月1日搭乘空軍一號受訪時明言，不打算延長7月9日到期的90天對等關稅暫緩期，美國將針對大多數國家決定新稅率並發函通知。他點名印度有望成為第一批與美方達成協議的國家，稅率可能從目前的26%下調。不過對日本則強硬表示，如不開放美國農產品與汽車進口，就必須承擔高達30%、35%甚至更高的關稅。台灣方面則傳出與美方接近達成協議，副院長鄭麗君已赴美磋商。

網友分享新聞並直言，印度早就喊要給美國零關稅，若最後協議是26%「好像可以接受」，但反觀先前積極表態的日韓等國卻毫無消息，讓他質疑美方談判進度。他也關心「半導體關稅到底宣布了沒？等好幾週了」，顯示市場對政策落地時間高度關注。

不少網友留言呼應原PO觀察，直指川普「嘴巴硬的很，最後一天再縮」，有網友酸說「印度一開始就定26%，根本沒談到什麼」，也有留言提到「中國55%，台灣大概也跑不掉20%起跳」、「舔這麼久結果還在壞壞名單內」，並認為即便是盟友，也無法避免成為關稅對象。

另一派網友則聚焦川普一貫手法，嘲諷這是「夏季特賣會」、「哪次說不延結果不是拖延」、「狼來了劇本又來了」，指出過去川普數次「先放話、後鬆口」，顯示其談判策略仍具不確定性。有網友將這場談判戲稱為「TACO（Taiwan Agreement Coming On）」，用以調侃台灣與美國達成協議的期待與現實落差。

也有留言延伸討論到通膨議題，認為關稅政策終將轉嫁至消費者，「爽通膨」、「包爾講過，關稅影響降息」，顯示市場對美國經濟政策可能引發的連鎖效應依然高度敏感。整體而言，網友多以調侃與不信任態度看待川普發言，對實際談判結果仍抱持保留態度。

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