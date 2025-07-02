2個月半存了70萬元！小師傅「一股都沒有買」：原因曝光了

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聯合新聞網／ 小師傅存股
小師傅為了準備交屋，暫停加碼買股，70天存下70萬，主要靠本業、副業與股息累積，讓現金流更靈活調度。中央社
小師傅為了準備交屋，暫停加碼買股，70天存下70萬，主要靠本業、副業與股息累積，讓現金流更靈活調度。中央社

從4月10號到現在，大概70天左右的時間，我都沒有再加碼買進股票，那為什麼沒有再持續買進？

因為今年我要準備交屋了，我必須要多留點現金，來應付後面一堆需要支付的費用，所以今年對我來說，最大的事不是持續買股票，而是先把房子搞定。

這70天能存下70萬，其實就是本業收入、副業和股息合計起來的，存下來有很大一部分，是靠配息的，雖然配息其實相當於是拿自己的錢，但這時候配息的自動調節、不用賣股，對我來說就很有彈性，我需要用錢的時候，就把配息保留下來，不再投入股票，而是轉向我需要用錢的地方。

現在的我，完全不會想要賣掉手上的股票，以前常常會想賣股，很大的原因就是生活上的現金流不夠，但現金流夠了，就算現在我買的是指數型，也能長抱，現在光是靠本業收入和副業，就能Cover所有生活上的支出，剩下的投資收益再投入。

也就等於是用閒錢在投資，在現金流無虞的情況下，就算遇到市場不好的時候，也可以繼續長抱到市場翻轉，大部份人投資會虧錢的情況下，都是抱不住和融資質押開槓！只要你能長抱資產，都能有機會等到上漲的一天，當然，前提是你選的標不能挑錯啦！

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金流 資產 閒錢

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