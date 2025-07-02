現停損美債會被有錢人收割？套著配也舒服：不是拿來賺價差的

美債今年以來跌深震盪，不少投資人關注停損時機。PTT有網友發文，質疑現在賣美債會不會被更有錢的人撿便宜，還舉出台幣若升值至27甚至更強，是否持續加碼台股才是王道。

原PO坦言，面對房貸壓力與資產分配難題，心中不免猶豫，並觀察到美債ETF如TLT已開始反彈，若美國延後加徵關稅，預期台股或美債都有機會反彈。這番發問引起網友熱烈回應。

有一派網友認為「債蛙：美債不是拿來賺價差的 套著配也舒服」、「不賣就不會虧錢」；也有網友強調，「賣債轉股，不但少賠未來匯損7%，還可以吃到未來股票的末段漲幅，沒有不好」。

但也有反向聲音「你永遠只是洗文，割你的是你自己，不是有錢人」、「台幣都快跌回30了，債蛙還在抱團取暖？繼續抱著吧！抱到賠光光...」可見市場看法分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。