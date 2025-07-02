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「島語」台北現在最難訂的Buffet！股添樂：漢來集團（1268）股價也不平凡

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台北最難訂的Buffet「島語」由漢來集團經營，每月1號開放訂位卻秒殺一空，帶動話題度直線上升。圖/漢來美食提供
台北最難訂的Buffet「島語」由漢來集團經營，每月1號開放訂位卻秒殺一空，帶動話題度直線上升。圖/漢來美食提供

台北現在最難訂的Buffet應該就是「島語」了，這家餐廳每月1號開放訂位，訂的還是2個月後。今天出動好幾位親友幫忙搶，結果竟全數鎩羽而歸 。上一次讓我感到這麼挫折還是幫忙搶SUPER JUNIOR的演唱會門票。

後來一查才知道原來是漢來集團(1268)，同集團還有漢來海港、漢來上海湯包、漢來蔬食等20個品牌。

這麼難訂的餐廳不禁令我好奇它的股價表現，果不其然，同樣不平凡！

不平凡的地方在於，儘管今年累積營收超過去年，不過年過了一半，股價依然不動如山，抗跌同時兼具抗漲，是好是壞不好說，起碼贏過大盤；

第二個不平凡的地方在於，每天交易量落在10張到20張之間，超過就算爆大量了，實在低的不平凡。一旦下單時一不小心手滑多按個0，那恐怕將創造出一段不平凡的日內漲幅。

對此，我也獻上完美解方，要是能購將「訂位保留權」變成股東會紀念品，相信漢來散戶股東數將呈現倍數級成長，甚至有機會帶動股價突破盤整區間。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

漢來 營收 股東會紀念品

股添樂 股市新觀點

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