川普嗆日本「難溝通」關稅恐30至35％…網酸TACO：只會嘴砲、亞洲國家都看戲

美國總統川普又拋震撼彈，直言和日本關稅談判恐難達成協議，還嗆聲不排除對日本課徵30~35%高額關稅，強調美日貿易「極不公平」。

川普表示將發函日本，傳達可能的加徵關稅，金額甚至高於4月時所提的24%。這番話一出，日經指數開盤應聲下跌逾1%，日圓短線升值。

PTT網友對此熱議，許多人酸說「又來了又在喊了」、「你的東西不好人家不想買也不行喔」、「課啊，課50%更好，看美國人民吃不吃得消漲價」、「日本要狂賣美債嗎？」、「亞洲要團結，台灣再別跪了」。

也有人質疑川普放話只是老招「每天嘴，嘴到7/9，然後又拿出什麼方案？」、「老梗，事前嗆聲事後TACO」、「不排除=不會」、「說出來就是要延了，可悲TACO」。

還有一派網友聚焦台灣與亞洲其他國家「台灣脫亞入歐，誰跟你亞洲團結」、「日本比台灣還硬欸，猛」、「台灣一定超跪，然後又25%」、「台股跟跌不跟漲啊」。更多人直指這類關稅放話最終還是由美國消費者埋單「生活水準下降的還是美國人自己啊」、「漲的價都是美國人民買單，日用品變奢侈品」。

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