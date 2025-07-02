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「大怒神上下」一天吐回…新台幣急彈7角！網：匯率被央行當股市在玩

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣一天「垂直升空」回彈7角，匯率波動被網友形容像「股市當沖」，央行強力調節是否為半年報護航，引爆網路熱議。(路透)
新台幣一天「垂直升空」回彈7角，匯率波動被網友形容像「股市當沖」，央行強力調節是否為半年報護航，引爆網路熱議。(路透)

台幣匯率連續兩天大洗三溫暖，6月底才重挫超過7角、7月1日立刻強彈回升，單日暴升7.17角收在29.185元，創下近1個半月來最大漲幅。央行強勢調節，加上外資匯入、台股大漲，讓台幣宛如「被央行當股市在玩」。

這波匯市大波動，正逢上市櫃公司半年報結算，市場盛傳央行出手調節匯率是為了「作帳」美化財報。匯銀分析，1日外資匯入超過10億美元，若央行沒再干預，台幣甚至有機會站上28元。

對於新台幣暴升，不少網友一針見血「標準的匯率操縱國」、「把匯率當隔日沖在玩」、「笑死，為了不讓Q2太難看演一下」、「掩蓋虧損==」、「真的是廢物欸，為了作帳好看昨天在那拉，盡頭直接放掉」、「央行不在積極防守的話，明天大概就真的見28了」、「匯率搞得跟加密貨幣一樣，笑死」、「作假帳就作假帳，還謊稱大舉匯入哩」、「匯率這樣搞真的很好笑」。

也有網友關注受益與市場秩序「讓半年報好看有什麼不好，股版真難伺候」、「反正怎麼做都是罵啊，別裝了」、「本來就會升回來，央行作價發新聞在那邀功」、「坐穩了，新台幣！」

多數留言直指央行操作「太明顯」，甚至出現「匯率操縱國」、「法幣當沖肯定很好玩，羨慕禿鷹」等酸言。,新台幣匯率連續兩天大洗三溫暖，6月底才重挫超過7角、7月1日立刻強彈回升，單日暴升7.17角收在29.185元，創下近1個半月來最大漲幅。央行強勢調節，加上外資匯入、台股大漲，讓台幣宛如「被央行當股市在玩」。

這波匯市大波動，正逢上市櫃公司半年報結算，市場盛傳央行出手調節匯率是為了「作帳」美化財報。匯銀分析，1日外資匯入超過10億美元，若央行沒再干預，台幣甚至有機會站上28元。

對於新台幣暴升，不少網友一針見血「標準的匯率操縱國」、「把匯率當隔日沖在玩」、「笑死，為了不讓Q2太難看演一下」、「掩蓋虧損==」、「真的是廢物欸，為了作帳好看昨天在那拉，盡頭直接放掉」、「央行不在積極防守的話，明天大概就真的見28了」、「匯率搞得跟加密貨幣一樣，笑死」、「作假帳就作假帳，還謊稱大舉匯入哩」、「匯率這樣搞真的很好笑」。

也有網友關注受益與市場秩序「讓半年報好看有什麼不好，股版真難伺候」、「反正怎麼做都是罵啊，別裝了」、「本來就會升回來，央行作價發新聞在那邀功」、「坐穩了，新台幣！」，但多數留言直指央行操作「太明顯」，甚至出現「匯率操縱國」、「法幣當沖肯定很好玩，羨慕禿鷹」等酸言。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣 外資 新台幣 禿鷹 貨幣 隔日沖

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