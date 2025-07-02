快訊

台積電將爽領大紅包！美參院加碼半導體蓋廠優惠 2026年前動工適用

又槓上！馬斯克再轟大而美法案嗆「組新政黨」 川普回擊：調查你公司拿多少補助

川普稱以色列同意60天停火條件 警告哈瑪斯不接受「情況只會更糟」

真誠談也可能課高關稅！美財長放話挨轟像搶劫：台股大場面來了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普4月2日在白宮宣布對各貿易夥伴的對等關稅。路透
美國總統川普4月2日在白宮宣布對各貿易夥伴的對等關稅。路透

美國總統川普於7月1日重申將於7月9日如期結束「對等關稅」暫緩政策，美國財長貝森特更直言「即使真誠談判，仍可能面臨高關稅」。PTT網友對此反應激烈，紛紛揶揄川普是「合法搶劫」、「美式流氓外交」，也有網友預測，若再次上演四月那波重挫行情，應及早備妥現金「大場面要來了」。

原文指出，貝森特警告部分國家雖正在「真誠談判」，但若談判破局，仍可能恢復至4月2日實施的高關稅水準，範圍從11%至50%不等，強調「一切取決於川普的決定」。而7月9日的期限意味90天的關稅緩衝期將屆滿，美方未承諾延長，恐重擊未達協議國家的出口貿易。

此番言論引起網友譁然，眾人紛紛留言批評：「談了也會被課，那談個屁」、「乾脆說是搶劫比較快」、「真誠談判換來的是更高關稅，TACO（川普）邏輯無敵」。更有網友譏諷，「談判的誠意打動川普，從超高關稅變高關稅」、「看你跪得誠不誠，就決定課多少」。

不少網友進一步指出，川普談判邏輯根本是威脅式交易，強調「美國要的不是公平，是服從」、「要你跪不是要解決問題，是要彰顯權力」。其中不少人點名台灣，質疑「台幣升值成這樣還是會被課稅，那升幣有屁用」、「我們已經跪舔世界第一了，還會被砍？」、「是不是在預告給某島聽」。

另一派網友則將焦點放在市場操作與心理層面，有人指出「這種發言就是再製造恐慌」、「川普像是在幫空軍開路」，亦有留言提醒「考古題出現，快準備好資金」、「怕爆，但大場面來的話會進場」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

貝森特 美國 搶劫 川普 對等關稅 PTT

延伸閱讀

00919接著也會調降配息？市場對長榮海運今明年盈餘預測越來越保守

0056配息0.866、女兒學理財領息1萬2！孫太欣慰：給點時間慢慢存穩穩拿

115萬股東注意！鴻海7月2日除息 市場關注「填息天數」

川普關稅不讓步！網驚呼「TACO已成定局」：執政黨被踩死

相關新聞

真誠談也可能課高關稅！美財長放話挨轟像搶劫：台股大場面來了

美國總統川普於7月1日重申將於7月9日如期結束「對等關稅」暫緩政策，美國財長貝森特更直言「即使真誠談判，仍可能面臨高關稅」。PTT網友對此反應激烈，紛紛揶揄川普是「合法搶劫」、「美式流氓外交」，也有網友預測，若再次上演四月那波重挫行情，應及早備妥現金「大場面要來了」。

年底鴻海上看200元？他161進場卡位除息 網憂關稅「短線有壓力」

近期台股波動劇烈。一名網友在Dcard發文表示，上週以每股161元買入兩張鴻海股票，並坦言擔心除息與美國關稅變數，考慮是否該在除息前賣出。原PO進一步詢問「鴻海年底會不會漲到200元」，此問題立刻掀起網友熱烈討論，有人看好長線潛力，但也有聲音指出短線壓力沉重，甚至認為「拉到200是給散戶解套，怎麼可能」。

賴清德總統「債蛙大統領」？美債匯損曝估計賠百萬 網酸國家級套牢

最新一期廉政專刊揭露賴清德總統的財產申報，除了存款一年暴增近910萬元，最大焦點落在美國國庫債券的匯損。據公告內容，賴總統申報有三筆美國國債，原始面值約37.15萬美元，去年申報時匯率約32.4，現今

川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

美國總統川普再度對日本開砲，抱怨日本米荒卻拒買美國稻米，更揚言提高關稅。消息一出，網友留言火力全開，對美國米品質毫不留情。有網友直接形容：「美國米長長尖尖沒黏性，味如嚼蠟，豬都不吃。」一語道盡對美國米

米價一年漲近一成…便當店成本壓力爆表、恐漲價！網酸政府：雜質不要吵

今年台灣米價大漲，便當店老闆坦言吃不消。根據農糧署統計，白米批發價每公斤來到40.23元，零售價也升至46.76元，年漲幅分別達5.6%與4.17%。不少小吃、便當業者透露，50斤一包的米價從年初12

費半都破歷史新高了…台股太委屈？郭哲榮：兩周內有望迅速拉升1000點

美股標普500與納斯達克再創歷史新高，但6月30日台股卻重挫324點，收在22,256點，引發市場關注未來走勢。資深分析師郭哲榮（哲哲）在節目中強調，近期台美關稅貿易協定有望達成關鍵進展，只要協議確定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。