真誠談也可能課高關稅！美財長放話挨轟像搶劫：台股大場面來了

美國總統川普於7月1日重申將於7月9日如期結束「對等關稅」暫緩政策，美國財長貝森特更直言「即使真誠談判，仍可能面臨高關稅」。PTT網友對此反應激烈，紛紛揶揄川普是「合法搶劫」、「美式流氓外交」，也有網友預測，若再次上演四月那波重挫行情，應及早備妥現金「大場面要來了」。

原文指出，貝森特警告部分國家雖正在「真誠談判」，但若談判破局，仍可能恢復至4月2日實施的高關稅水準，範圍從11%至50%不等，強調「一切取決於川普的決定」。而7月9日的期限意味90天的關稅緩衝期將屆滿，美方未承諾延長，恐重擊未達協議國家的出口貿易。

此番言論引起網友譁然，眾人紛紛留言批評：「談了也會被課，那談個屁」、「乾脆說是搶劫比較快」、「真誠談判換來的是更高關稅，TACO（川普）邏輯無敵」。更有網友譏諷，「談判的誠意打動川普，從超高關稅變高關稅」、「看你跪得誠不誠，就決定課多少」。

不少網友進一步指出，川普談判邏輯根本是威脅式交易，強調「美國要的不是公平，是服從」、「要你跪不是要解決問題，是要彰顯權力」。其中不少人點名台灣，質疑「台幣升值成這樣還是會被課稅，那升幣有屁用」、「我們已經跪舔世界第一了，還會被砍？」、「是不是在預告給某島聽」。

另一派網友則將焦點放在市場操作與心理層面，有人指出「這種發言就是再製造恐慌」、「川普像是在幫空軍開路」，亦有留言提醒「考古題出現，快準備好資金」、「怕爆，但大場面來的話會進場」。

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