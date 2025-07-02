年底鴻海上看200元？他161進場卡位除息 網憂關稅「短線有壓力」

近期台股波動劇烈。一名網友在Dcard發文表示，上週以每股161元買入兩張鴻海股票，並坦言擔心除息與美國關稅變數，考慮是否該在除息前賣出。原PO進一步詢問「鴻海年底會不會漲到200元」，此問題立刻掀起網友熱烈討論，有人看好長線潛力，但也有聲音指出短線壓力沉重，甚至認為「拉到200是給散戶解套，怎麼可能」。

根據原PO說法，其已持有鴻海兩張股票並面臨即將除息的情況，由於美國對台關稅政策尚未明朗，讓他對持股信心動搖。發文者直言，若除息後跌破160元，短期內恐難回本，因此想問鴻海年底是否有機會挑戰200元大關，才能安心續抱。

許多網友對此抱持保守態度，認為原PO過於短視，有人指出「買鴻海幹嘛看這麼短，你是做波段的嗎？」、「這種股就該當存股抱長線」、「一次買兩張風險稍高，川普關稅還沒開獎，別急」。也有網友從市場角度分析，認為「散戶那麼多，不可能拉到200給大家解套」、「怕關稅就先出清，若是閒錢就放著」。

另一方面，也有網友認為鴻海仍具潛力，短期震盪不妨作為逢低布局機會。「半年應該可以上去」、「反正還是好公司，就像你會買台塑嗎」，支持者多認為鴻海基本面穩健，除息或政策風險都不構成長期威脅。此外，有人提醒廣達除息將帶來賣壓，鴻海短線可能亦難倖免。

部分留言更關注總體環境與市場情緒，有人指出「7/9關稅談判將到期，加上Q2財報將出，匯損話題再起，市場觀望氣氛濃厚」、「台股仍有修正空間，不建議追高」，提醒投資人須關注宏觀變數，評估自身風險承受度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。