美對台若維持高關稅將衝擊匯率？網憂「撐不久」：出口壓力大

美國關稅豁免期即將結束，美國總統川普頻頻放話不會延長豁免期時間。一名網友於PTT發文詢問，若美國對台灣持續課徵高關稅，是否會影響新台幣升勢、導致台幣轉貶？此番提問引發眾多網友回應，有人認為台幣匯率早已脫離基本面，主導權掌握在政府與外資資金流之間，也有人指出高關稅勢必削弱出口競爭力，匯率貶值只是遲早的事。

原PO以「假如美對台維持課高關稅」為前提，擔心此舉將衝擊台灣出口表現，進而造成台幣走貶。此觀點迅速引發討論，不少網友第一時間便嘲諷目前的外交與經貿處境，有人回應「台灣就不被承認，一切看阿龍的FEEL」、「高關稅代表你跪得不夠，台幣升得還不夠強，懂？」也有網友反諷政府「現在沒空管匯，正在喊口號」、「放心，到時那群會再出來洗風向」。

針對匯率走勢，不少網友強調台幣屬於「迷你匯市」，市場深度有限，匯價漲跌往往與政策操作關聯更深。有網友指出「台幣是外資提款機」、「升貶全看總裁心情」，亦有人認為「除非貿易順差接近平衡，不然很難貶」。此外，有人點出「出口商換匯限制」正在加劇市場恐慌，台幣升值與否已不單是經濟問題，而是政治風向的體現。

部分留言轉向分析美台關係與關稅議題背後的意圖，指出美國針對台灣半導體祭出關稅，其實是希望台廠赴美設廠，「關稅是威脅，真正目的是控制匯率」、「需要美國安全保護網的國家沒得談」。也有網友持續關注延後生效的美國關稅政策是否仍會實行，直言「如果真的課25%，犬熊兔就玩完了」。

另一方面，也有網友質疑討論價值，認為市場早已反映風險，「都兩輪實體談判了還在假如？」、「措施沒有，口號一堆，還愛台灣」，但也有理性網友強調「影響匯率的因素太多」、「應該是談匯率換關稅，若還被課高稅就真的GG了」。

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