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賴清德總統「債蛙大統領」？美債匯損曝估計賠百萬 網酸國家級套牢

聯合新聞網／ 綜合報導
總統賴清德三筆美債曝估計損失逾百萬，被網友封為「債蛙大統領」，引發國家級套牢熱議。照片提供／總統府
總統賴清德三筆美債曝估計損失逾百萬，被網友封為「債蛙大統領」，引發國家級套牢熱議。照片提供／總統府

最新一期廉政專刊揭露賴清德總統的財產申報，除了存款一年暴增近910萬元，最大焦點落在美國國庫債券的匯損。據公告內容，賴總統申報有三筆美國國債，原始面值約37.15萬美元，去年申報時匯率約32.4，現今台幣兌美元已跌至29.2，估計匯損高達約118.8萬元台幣

這項消息一出，立刻引發網友討論，許多網友嘲諷「債蛙大統領」又多一位國家級成員。有留言笑稱「連賴總統都被套牢，還被抓到是債蛙」，也有人表示「總統級美債蛙，哭啊」、「債蛙王帶領各位債蛙向錢行」。更有網友自嘲「散戶叫屁啊，總統都吃筍」。

除了美債外，賴總統及家屬帳上還有多筆美元儲蓄型保險，連國安會秘書長也被發現投資美元資產。這讓部分投資人更關心，究竟是否還該堅持持有美債？有網友酸「這樣到底要不要買美債，陶喆配」。

也有網友提出不同看法，認為「有登記的有38萬兩，大人」，「其實只是個被稽核用的帳戶，大家高潮什麼」。但「債蛙」梗持續延燒，顯示國人對於匯損與美債配置的焦慮不減。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

賴清德 財產申報 美債 國安會 債蛙

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