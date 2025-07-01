川普轟日本不買美國米！網酸：味如嚼蠟…豬都不吃

美國總統川普再度對日本開砲，抱怨日本米荒卻拒買美國稻米，更揚言提高關稅。消息一出，網友留言火力全開，對美國米品質毫不留情。有網友直接形容：「美國米長長尖尖沒黏性，味如嚼蠟，豬都不吃。」一語道盡對美國米的不屑，讓這場貿易口水戰意外變成米飯論戰。

這次川普的發言也被日本經濟官員反擊，強調汽車關稅才是真正威脅經濟的關鍵。但在台灣社群，討論重點全落在美國米「吃不下去」上，眾多網友接連吐槽「美國米那麼難吃，連我都不想買」、「狗都不吃」、「米國人有日本人懂米嗎？」。

也有部分網友理性點評「其實加州短米還可以，但就是沒那麼香，台灣人還是最愛自家米」、「糧食自給率很重要，便宜米也會有人買」。但整體風向對美國米難以接受，對於川普的貿易威脅也是冷嘲熱諷。

部分網友還關心米價與民生，直言「台灣米要漲價了，剛好小吃店可以拓展業務了」、「便當店大部分其實就是美國跟越南米」。在這波國際米飯大戰下，米價與便當是否受衝擊，也成為話題延燒的新焦點。

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