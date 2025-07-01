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米價一年漲近一成…便當店成本壓力爆表、恐漲價！網酸政府：雜質不要吵

聯合新聞網／ 綜合報導
米價年漲近一成，便當店苦撐成本壓力，未來不排除調漲餐點售價。便當示意圖／本報資料照片
米價年漲近一成，便當店苦撐成本壓力，未來不排除調漲餐點售價。便當示意圖／本報資料照片

今年台灣米價大漲，便當店老闆坦言吃不消。根據農糧署統計，白米批發價每公斤來到40.23元，零售價也升至46.76元，年漲幅分別達5.6%與4.17%。不少小吃、便當業者透露，50斤一包的米價從年初1200元漲到1300元，等於上漲8.3%。目前只能咬牙吸收成本，但未來真的撐不住，也只能跟進漲價。

米價漲的主因包括去年底立院決議調漲公糧收購價，今年農業部將收購價從每公斤23元調高到24.5元，帶動民糧跟進。農糧署副署長黃昭興表示，配合糧食產業升級與計畫收購數量提升，每公斤增加1.5元，推升糧價。

而日本今年米荒，外銷台灣米也創高，農業部預估全年外銷逾1萬公噸、為前五年年均的三倍。雖然官方認為外銷占比低、影響有限，但市場多認為出口量大增也帶動國內價格。

對於米價上漲，PTT網友留言炸鍋，酸言連發「雜質不要吵 你可以學美國吃麵包阿」、「便當沒漲過價？騙誰？」、「想漲就漲啦 哪需要理由」、「台幣升值進口米便當不是應該降價嗎」、「天天漲，什麼都要漲，商家無良政府無能」。也有網友認為，給農民賺個錢、收購價調漲是產業升級一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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