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費半都破歷史新高了…台股太委屈？郭哲榮：兩周內有望迅速拉升1000點

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮表示，隨台美關稅協議談判進入關鍵期，央行積極調控匯率、打擊「外匯禿鷹」，一旦協議確定，外資空單回補將帶動台股強勢補漲，突破24416歷史新高指日可待。中央社
分析師郭哲榮表示，隨台美關稅協議談判進入關鍵期，央行積極調控匯率、打擊「外匯禿鷹」，一旦協議確定，外資空單回補將帶動台股強勢補漲，突破24416歷史新高指日可待。中央社

美股標普500與納斯達克再創歷史新高，但6月30日台股卻重挫324點，收在22,256點，引發市場關注未來走勢。資深分析師郭哲榮（哲哲）在節目中強調，近期台美關稅貿易協定有望達成關鍵進展，只要協議確定，台股將有機會在短時間內急漲1000點，強調「轉折就在這兩週」。

「你看費半已經突破歷史新高了。所以台灣股市突破24416很簡單。現在這樣多少，22256點，我不要再漲2000，24416是漲2400點嘛對不對。我們要漲到24416點突破歷史新高，台灣股市應該要再還我2400點，不要2400點只要再還1000點就好。那為什麼台灣股市現在不會漲？因為外資空單創新高，大家會怕...台股現在很委屈。」

郭哲榮分析，近期外資空單再創新高，外匯市場「禿鷹」動作頻繁，壓抑台股表現。他認為，央行已針對外資炒匯、期現貨雙向操作展開行動，這波被稱為「外匯禿鷹三部曲」，只要協議明朗、炒匯資金撤離，台灣股市補漲行情將迅速展開。

對於台股短線震盪，郭哲榮坦言，近期外資現貨賣超與空單增加，都與國際局勢及匯率操作息息相關。他指出，外資一邊買超台積電、一邊透過期貨加空，形成表面多單、實際壓盤的操作結構。央行近期透過匯率調節，意在驅逐炒匯資金，反映政府與美國貿易協議談判進度，預期一旦協議敲定，台幣將轉為貶值，外資回補空單、台股將迎來快速補漲。

他進一步強調，投資人不必過度擔心短線震盪，因為外資空單若回補、資金回流，台股突破24416歷史新高並非難事。並提醒：「這兩週內，台美關稅協議只要有消息，外匯禿鷹撤退，台股將迅速拉升1000點。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 美股 禿鷹 標普 台股 台積電

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