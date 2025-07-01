快訊

能不能打牠、為什麼總往人身上飛？看到「蟑螂出沒」必做4件事

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

徐秀蘭：台灣可望落在對等關稅「綠燈區」網質疑：穩了還是下一波地雷？

聯合新聞網／ 綜合報導
環球晶董事長徐秀蘭徐秀蘭「綠燈區」發言為市場打強心針，但網友質疑聲浪同時高漲，反映市場信心與現實壓力拉鋸。圖／本報資料照片
環球晶董事長徐秀蘭徐秀蘭「綠燈區」發言為市場打強心針，但網友質疑聲浪同時高漲，反映市場信心與現實壓力拉鋸。圖／本報資料照片

台美關稅協商最新進展，中美晶環球晶董事長徐秀蘭徐秀蘭表示，根據媒體報導觀察，台灣對等關稅談判進度理想，「應可落在綠燈區」，期望能取得有利結果。

她同時坦言，近期新台幣強升讓企業承壓，但強調環球晶海外布局有助分散匯損壓力。外界更關注第三季將出爐的「晶片稅」，徐也盼稅率能盡量壓低，維護供應鏈競爭力。

徐秀蘭的「綠燈區」樂觀說法一出，立刻引發社群熱議。不少PTT網友諷刺「穩啦！」、「外資恐慌蛙空手蛙準備大回補，5萬口直接噴上25K」，有人則疑問「媒體觀察？還以為是有內線」、「綠燈就是40%阿還不懂嗎？」更有人警告「莫忘上次安心睡，差點起不來」。

同時，針對台灣能否安全度過關稅風暴，網友出現兩派看法。一派樂觀喊話：「安啦，安心睡」、「這次可以安心多頭大噴噴了嗎？」另一派則冷嘲熱諷「她怎知道？」、「上次叫大家安心睡，結果醒來出大事呵呵呵」，也有人質疑「春燕飛到哪了？」「綠燈區25%？25%還是很傷」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 環球晶 晶片 徐秀蘭 外資 壓力 中美晶

延伸閱讀

美關稅協議傳接近達成⋯台灣上榜？網猜「25%起跳」酸：跪舔到底

0056配息下修仍有10％年化！存股哥：波動屬正常…長期才是關鍵

2030年前台股皆多頭、跌破年線就是買點！張錫：台積電（2330）擁轉嫁能力免太擔心

川普又槓聯準會…白宮記者會點名「台灣利率比美國低」！TACO三寶：吃飯、睡覺、打鮑爾

相關新聞

徐秀蘭：台灣可望落在對等關稅「綠燈區」網質疑：穩了還是下一波地雷？

台美關稅協商最新進展，中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭徐秀蘭表示，根據媒體報導觀察，台灣對等關稅談判進度理想，「應可落在綠燈區」，期望能取得有利結果。 她同時坦言，近期新台幣強升讓企業承壓，但強調環球

川普又槓聯準會…白宮記者會點名「台灣利率比美國低」！TACO三寶：吃飯、睡覺、打鮑爾

美國總統川普再度開砲，於自家社群平台Truth Social發文，猛批聯準會主席鮑爾不願降息，還貼出全球央行利率比較，直接點出台灣利率比美國低，引發熱議。白宮發言人萊維特也在記者會中將台灣與多國利率一

「禿鷹飛走了？」台幣驟貶0.7元…財報作帳、央行動作掀熱議！網嘴：會盤旋

6月30日，有網友在PTT發文詢問，台幣急貶0.7元，卻發現主流媒體沒有明確新聞說明，讓不少網友猜測是否「禿鷹」外資撤退、匯率異動會推升債券ETF？討論串隨即引發熱烈回應，財報作帳與央行介入成為最大焦

台積電下殺拖累大盤！網譏「關稅未明＋黑手作怪」：法人互搞別玩了

台股6月30日重挫324點，台積電尾盤爆出10,863張大量，下殺20元至1,060元，單檔貢獻大盤跌點逾160點，引發PTT網友熱議。一名網友轉發相關新聞指出，面對關稅前景不明與戰爭局勢風險，投資人該堅守持股還是獲利了結，已成當前最大考驗，不少網友對此發表看法，留言一方面質疑市場是否遭「偷跑」、政策影響是否已被內線掌握，另一方面也對台幣升值與外資動向表示憂慮。

美關稅協議傳接近達成⋯台灣上榜？網猜「25%起跳」酸：跪舔到底

川普政府針對全球主要貿易國重新啟動關稅政策，距離緩衝期7月9日截止僅剩10天。一篇新聞指出美方「已接近與台灣與印尼達成協議」，引爆PTT熱議。一名網友轉貼新聞表示懷疑，「台灣還有什麼底牌能談？日本和韓國都還沒談好」，更擔憂最後公布結果時，「不要只有台灣談成就好」。

台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 網爆傻眼：反一都買多久了？

台幣近期強勁升值，中央銀行出手盯上外資動向。據《聯合報》報導，知情人士透露，央行針對外資「錢進股市」認定標準將修正，重點鎖定外資是否以「一正一反」手法進行套利，也就是同時買股票卻又以期貨做空或買反向E

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。