徐秀蘭：台灣可望落在對等關稅「綠燈區」網質疑：穩了還是下一波地雷？

台美關稅協商最新進展，中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭徐秀蘭表示，根據媒體報導觀察，台灣對等關稅談判進度理想，「應可落在綠燈區」，期望能取得有利結果。

她同時坦言，近期新台幣強升讓企業承壓，但強調環球晶海外布局有助分散匯損壓力。外界更關注第三季將出爐的「晶片稅」，徐也盼稅率能盡量壓低，維護供應鏈競爭力。

徐秀蘭的「綠燈區」樂觀說法一出，立刻引發社群熱議。不少PTT網友諷刺「穩啦！」、「外資恐慌蛙空手蛙準備大回補，5萬口直接噴上25K」，有人則疑問「媒體觀察？還以為是有內線」、「綠燈就是40%阿還不懂嗎？」更有人警告「莫忘上次安心睡，差點起不來」。

同時，針對台灣能否安全度過關稅風暴，網友出現兩派看法。一派樂觀喊話：「安啦，安心睡」、「這次可以安心多頭大噴噴了嗎？」另一派則冷嘲熱諷「她怎知道？」、「上次叫大家安心睡，結果醒來出大事呵呵呵」，也有人質疑「春燕飛到哪了？」「綠燈區25%？25%還是很傷」。

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