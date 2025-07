川普又槓聯準會…白宮記者會點名「台灣利率比美國低」！TACO三寶：吃飯、睡覺、打鮑爾

美國總統川普再度開砲,於自家社群平台Truth Social發文,猛批聯準會主席鮑爾不願降息,還貼出全球央行利率比較,直接點出台灣利率比美國低,引發熱議。白宮發言人萊維特也在記者會中將台灣與多國利率一併列出,強調美國利率偏高。相關話題也在PTT掀起討論,網友紛紛吐槽川普「吃飯、睡覺、打鮑爾」,酸味滿滿。

川普6月30日發文指控聯準會「集體失職」,痛批鮑爾「慢半拍」,如果美國早降息就能省下數千億美元利息,還公開貼出美、台等國央行利率比較,質疑美國為何不跟上日、瑞、台等低利率國家。

白宮記者會上,發言人萊維特亦提到,川普在寫給鮑爾的信中明列日本、丹麥、台灣、瑞士、韓國等多國現行利率,點名美國應調整政策。外媒也指出,川普近期不斷暗示有意換掉鮑爾,加大對降息的施壓力道。

對於川普與鮑爾的隔空交火,不少網友發揮創意酸言「川普就是整天沒事一直發Truth social 測風向」、「照三餐唸!」、「吃飯、睡覺、打鮑爾」、「管好你自己」、「就你TACO這亂源搞的」、「標題很故意哦」、「被騙進來了」、「台灣該升息了,嚴重低估台幣」、「台幣升值一堆人哀哀叫,還敢升息?」、「乾脆說要是川普沒當選,FED早就降息了」。

也有網友針對政策本身冷嘲熱諷「好好的不學,學台灣」、「美國人的苦日子要來了」、「只要把不同意降的炸了,剩下的就都同意了」、「Nothing is too late. The only thing too late is Powell」、「降個屁 快點升」。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。