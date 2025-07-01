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川普又槓聯準會…白宮記者會點名「台灣利率比美國低」！TACO三寶：吃飯、睡覺、打鮑爾

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再度發文狠批聯準會主席鮑爾不願降息，白宮發言人也點名台灣利率較低，引發PTT網友熱議，留言如「吃飯、睡覺、打鮑爾」。(美聯社)
川普再度發文狠批聯準會主席鮑爾不願降息，白宮發言人也點名台灣利率較低，引發PTT網友熱議，留言如「吃飯、睡覺、打鮑爾」。(美聯社)

美國總統川普再度開砲，於自家社群平台Truth Social發文，猛批聯準會主席鮑爾不願降息，還貼出全球央行利率比較，直接點出台灣利率比美國低，引發熱議。白宮發言人萊維特也在記者會中將台灣與多國利率一併列出，強調美國利率偏高。相關話題也在PTT掀起討論，網友紛紛吐槽川普「吃飯、睡覺、打鮑爾」，酸味滿滿。

川普6月30日發文指控聯準會「集體失職」，痛批鮑爾「慢半拍」，如果美國早降息就能省下數千億美元利息，還公開貼出美、台等國央行利率比較，質疑美國為何不跟上日、瑞、台等低利率國家。

白宮記者會上，發言人萊維特亦提到，川普在寫給鮑爾的信中明列日本、丹麥、台灣、瑞士、韓國等多國現行利率，點名美國應調整政策。外媒也指出，川普近期不斷暗示有意換掉鮑爾，加大對降息的施壓力道。

對於川普與鮑爾的隔空交火，不少網友發揮創意酸言「川普就是整天沒事一直發Truth social 測風向」、「照三餐唸！」、「吃飯、睡覺、打鮑爾」、「管好你自己」、「就你TACO這亂源搞的」、「標題很故意哦」、「被騙進來了」、「台灣該升息了，嚴重低估台幣」、「台幣升值一堆人哀哀叫，還敢升息？」、「乾脆說要是川普沒當選，FED早就降息了」。

也有網友針對政策本身冷嘲熱諷「好好的不學，學台灣」、「美國人的苦日子要來了」、「只要把不同意降的炸了，剩下的就都同意了」、「Nothing is too late. The only thing too late is Powell」、「降個屁 快點升」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

鮑爾 聯準會 美國 白宮 川普 TACO

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