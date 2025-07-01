「禿鷹飛走了？」台幣驟貶0.7元…財報作帳、央行動作掀熱議！網嘴：會盤旋

6月30日，有網友在PTT發文詢問，台幣急貶0.7元，卻發現主流媒體沒有明確新聞說明，讓不少網友猜測是否「禿鷹」外資撤退、匯率異動會推升債券ETF？討論串隨即引發熱烈回應，財報作帳與央行介入成為最大焦點。

原PO指出，觀察台幣單日下跌0.7元，但各大網站並無相關報導，疑惑「禿鷹飛走了嗎？」並推測隔日債券ETF或許會因匯率變動而大漲。此舉引來網友熱烈討論，有人認為與財報結算、央行操作有關，也有人關注資金流向與未來市場表現。

不少網友提出反駁，認為匯率波動主要與財報結帳、政策操作相關，非單純外資撤退「關稅談好了不用跪了當然可以貶值了」、「四點才收盤 記者還在抄你這篇 別急」、「今天做價讓半年報好看一些」、「最後一天 財報要好看一點」

另派網友從宏觀角度切入，點名央行操作、匯市干預是背後主因「央行搞事」、「6/30作帳 拉一下給公司財報好看」、「這走勢不是做出來的？鬼才相信」、「央行盯著小市民碗裡的肉幹嘛」。

部分網友以輕鬆態度看待，認為「禿鷹」會再回來，波動早已習以為常「禿鷹會盤旋啊」、「放心明天飛回來了」、「禿鷹本來就屬於咬一下就飛走的類型啊」、「明天早上十點以前有貨要倒趕快倒」。

還有人討論美債、配息及市場輪動，提醒勿單看一日漲跌「台幣貶2%，美債也沒大漲啊」、「相信股板的話剛好砍在4月低點」、「美債仔才剛停損跑去買資產股」、「財報作帳而已 明天早上10點再說」。

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