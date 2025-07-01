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美關稅協議傳接近達成⋯台灣上榜？網猜「25%起跳」酸：跪舔到底

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美關稅協議傳接近達成⋯台灣上榜？網猜「25%起跳」酸：跪舔到底

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普祭出對等關稅政策。美聯社
美國總統川普祭出對等關稅政策。美聯社

川普政府針對全球主要貿易國重新啟動關稅政策，距離緩衝期7月9日截止僅剩10天。一篇新聞指出美方「已接近與台灣與印尼達成協議」，引爆PTT熱議。一名網友轉貼新聞表示懷疑，「台灣還有什麼底牌能談？日本和韓國都還沒談好」，更擔憂最後公布結果時，「不要只有台灣談成就好」。

根據媒體報導，川普政府預計在三個月期限內與多達12個國家完成談判，目前僅與中國與英國達成有限協議。彭博社引述消息人士指出，美方與台灣、印尼談判進展順利，但大多仍停留在「初步框架」階段，細節未明。財政部長貝森特強調若國家表現出「善意協商」，才可能避免加徵關稅，否則最高將課徵50%。

PTT網友對「接近談成」的說法感到不安，網友也群起吐槽：「傳達成不等於達成」、「台灣這麼乖還沒談好，是要等什麼？」還有人直言這種消息根本是「大內宣魚餌」，怒轟「跪舔到底，還想談條件？」

不少網友嘲諷此消息僅是操作輿論的煙霧彈，「達成＝喪權辱國，沒達成＝無能」，「這種官腔『傳、恐、可能』，結果都會被戳破」，也有留言認為政府早已讓出談判籌碼：「台積送了、匯率升了，還想怎樣？」、「台幣升了13%，關稅還要25%，談成也一樣活不下去」。

部分網友悲觀看待談判結果，預測關稅至少落在「25%起跳」，甚至有人喊出「台灣跪得最深卻談得最爛」，呼籲別在此時急於達成協議，「搞不好日韓拖一拖反而談到更好條件」。更有人直言：「達成協議的最虧，沒達成的反而漲翻天」，認為美方擺明要製造貿易波動牟利。

另有網友點出潛在矛盾：「晶片關稅結果還沒出，這時候能談什麼？」、「先談成的國家變成示範教材，讓其他國家更不想早簽」。面對混亂訊息與模糊策略，許多人直言「信了就輸了」，甚至諷刺「台灣人真的很會被TACO（Trump Always Chickens Out）耍著玩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 川普 TACO PTT

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美關稅協議傳接近達成⋯台灣上榜？網猜「25%起跳」酸：跪舔到底

川普政府針對全球主要貿易國重新啟動關稅政策，距離緩衝期7月9日截止僅剩10天。一篇新聞指出美方「已接近與台灣與印尼達成協議」，引爆PTT熱議。一名網友轉貼新聞表示懷疑，「台灣還有什麼底牌能談？日本和韓國都還沒談好」，更擔憂最後公布結果時，「不要只有台灣談成就好」。

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