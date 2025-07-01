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川普關稅不讓步！網驚呼「TACO已成定局」：執政黨被踩死

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普接受專訪直言，不會再延長對等關稅90天緩衝期，未達協議者將面臨最高50%的懲罰性關稅。PTT網友轉貼新聞並直言「中經院出來先打預防針」，質疑台灣在毫無談判籌碼情況下將被美國「踩得很死」，更悲觀認為即便談判結果不利，政府也只會淡化處理，引發鄉民熱烈討論。

根據媒體報導，川普於專訪中表明，對等關稅將於7月9日到期，未與美方達成協議者恐面臨高額關稅懲罰。目前僅英國成功取得10%優惠，其他包括台灣、日本與歐盟皆尚未談妥。學者劉大年分析川普政策極為強硬，並指出台灣需設法將目前的32%稅率談至更低，但在談判不透明、資訊不對稱的條件下，各方仍籠罩於不確定性中。

發文網友直言不諱：「台灣有什麼本錢跟美國談判？」他指出台幣已在短短兩日升值10%，若談判結果仍未如預期，也無需感到意外。有網友更一語道破「先打預防針代表完蛋了」、「跪這麼兇 Daddy總要給面子吧？」

大量網友對政府應對態度表示不信任，調侃「談得很好早就請御用記者大吹特吹了」、「開始造神某個哲學系的談判專家」、「這就是先洗風向的節奏」，也有留言批評「只要不是10%，就是失敗」、「關稅沒降匯率先升，吃力不討好」。

此外，「TACO」（台灣Always被川普Only課稅）成為本串熱門關鍵詞，網友頻頻高喊「免不了TACO」、「一定是10%」、「台灣只能換回豆腐內餡TACO」，暗指川普態度強硬、台灣只能被動接受。不少人更諷刺「這不是不平等條約是什麼？」、「跪了台積、升了台幣、降了車稅，還不夠？」

也有網友點出更深層的貿易現實「匯率升10%，加上關稅，就等於出口利潤腰斬」、「我們連上談判桌的資格都沒有」。另有人從談判邏輯切入，質疑「談判為何總要用懲罰邏輯？」，呼籲政府應更明確地捍衛產業利益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國 川普 對等關稅 TACO PTT

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