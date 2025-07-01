台積電下殺拖累大盤！網譏「關稅未明＋黑手作怪」：法人互搞別玩了

台股6月30日重挫324點，台積電尾盤爆出10,863張大量，下殺20元至1,060元，單檔貢獻大盤跌點逾160點，引發PTT網友熱議。一名網友轉發相關新聞指出，面對關稅前景不明與戰爭局勢風險，投資人該堅守持股還是獲利了結，已成當前最大考驗，不少網友對此發表看法，留言一方面質疑市場是否遭「偷跑」、政策影響是否已被內線掌握，另一方面也對台幣升值與外資動向表示憂慮。

根據媒體報導，台股30日開低走低，尾盤台積電遭重擊，加權指數收在22,256點，跌幅1.44%。雖然整體技術面尚未轉弱，但外資避險空單創新高、新台幣匯價波動，以及川普關稅變數，皆可能加劇市場震盪。法人建議投資人聚焦流動性強與有題材的權值股，並留意7月財報與營收公佈。

發文網友感嘆：「尾盤爆大量下殺，後續盤勢解析值得高度關注」，並點名分析師陳龍持續看空、知名投顧郭哲榮尚未發聲，讓許多投資人陷入觀望。他更認為當前局勢是對投資者判斷力的終極考驗，「要抱牢還是高歌離席，智慧見真章」。

不少網友對這波急跌有共鳴，直言「殺殺，明天續殺」、「5.2萬口空單！該調保證金了吧？」、「禿鷹飛走順便提款啦」，並質疑是否有內線交易，「關稅談崩了，有人早知道了」、「偷看到答案先跑了」。也有網友用調侃語氣表示，「美積電創新高，台積電慘兮兮，是不是有黑手」、「外資：不讓我贏，只好撤資台股」，甚至反諷「關稅是東方神秘力量開示」。

另一方面，也有部分網友試圖從技術面或市場邏輯找解釋，「台積電殺一下逆價差就快收完了」、「其實20點只佔大盤161點，還有一半是其他雜魚害的」，另有人提出 ETF價差觀察指出，「6208跌、0050漲，可能有人正轉換部位」。也有網友警告散戶：「笑死，都是散戶在跑而已」、「見漲說漲，見跌說跌，這樣能賺錢嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。