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台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 網爆傻眼：反一都買多久了？

聯合新聞網／ 綜合報導
台幣強升，央行加大查外資力道，網友狂酸「反一都買多久了」，質疑政策能否擋下資金套利潮。記者季相儒／攝影
台幣強升，央行加大查外資力道，網友狂酸「反一都買多久了」，質疑政策能否擋下資金套利潮。記者季相儒／攝影

台幣近期強勁升值，中央銀行出手盯上外資動向。據《聯合報》報導，知情人士透露，央行針對外資「錢進股市」認定標準將修正，重點鎖定外資是否以「一正一反」手法進行套利，也就是同時買股票卻又以期貨做空或買反向ETF抵銷持股，實際並未真正投入台股。未來這類操作模式恐將被排除在外，並要求限期退場。

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同時，匯市專家指出，上週五央行在收盤前力守29元關卡，本週一還將繼續防線，惟市場預期，台幣可能續升突破28.8，央行壓力大增。不僅外匯操作更加嚴格，對大型出口商的拋匯額度也有新規，並要求全銀共用與延後拋匯時點，防堵短線波動。

至於外資利用SWAP方式將美元質押借出台幣投資股市，也成為央行監控重點。專家認為，只要台積電等龍頭具備匯率轉嫁能力，即便出口動能下滑，台幣升值趨勢未必逆轉，甚至其他產業面臨更大壓力。

對於央行大動作調查外資，PTT網友呈現無力與質疑氛圍。有網友直言「反一都買多久了」、「禁止放空買反一」、「查到了又能怎麼樣？就出一張嘴？吃噓啦！」，也有人冷嘲「禿鷹：是哪一隻禿鷹要抓我！？（嘻嘻」、「台灣鮑爾 真的不行」。不少人認為政策動作緩慢，留言「反應也太慢了，然後還在評估？」、「查三小 開賭場還怕人玩喔」、「演沒問題 大家都知道在演，但你他媽的演真一點」。也有聲音調侃央行，「央行第一天發現外資做空，好傻好天真」、「錢都去買反一」、「禿鷹一直抓不到XD」。

從市場回饋來看，央行雖持續強化監管力道，但對於外資套利手法與台幣升值走勢，社群多半冷眼旁觀，對於官方是否能有效遏止投機操作，普遍存疑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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