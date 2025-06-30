快訊

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

社區公共排水阻塞淹3樓層 管委會竟無責一受災戶得全賠

聽新聞
0:00 / 0:00

謝金河點名台積電（2330）「站上攻擊線」 網反應：難怪今天跌

聯合新聞網／ 綜合報導
謝金河點名台積電站上攻擊線，網友炸鍋吐槽「訊號來了」、「反著買才能活」，台積電再次成為市場熱議焦點。（中央社）
謝金河點名台積電站上攻擊線，網友炸鍋吐槽「訊號來了」、「反著買才能活」，台積電再次成為市場熱議焦點。（中央社）

台積電（2330）股價再度受到市場關注之際，財經專家謝金河於6月30日公開表示，台積電ADR又站上220美元，重返攻擊發起線，預期「飆天價的機會來了」。他的評論一出，立刻引發PTT網友熱烈討論，不少人認為每次被老謝點名，市場似乎就開始震盪。

謝金河指出，全球地緣政治動盪持續，包括美國與伊朗衝突升溫、以色列突擊行動、美國B2轟炸機出兵等，都讓國際油價與股市走勢反覆。儘管如此，台積電憑藉高階晶片技術與半導體產業地位，在AI、軍工等題材帶動下，依然展現強勁漲勢，ADR價格幾乎回到高點，成為市場關注焦點。

他強調，現代戰爭不再只靠人數或土地面積，而是比拚精準打擊與科技實力，這也讓半導體產業與台積電的戰略價值持續提升。近期美國持續加強晶片管制、科技股同步走高，更突顯台積電在全球產業鏈中的重要角色。

不過，謝金河開金口點名台積電之後，網友間卻出現截然不同的聲音。許多人紛紛留言「完蛋」、「你不要過來啊」、「難怪今天跌」、「一鍵出清」，甚至有人直言「老謝點名，GG不會動」。不少人開玩笑說：「反著老謝買，大別墅靠海」、「冥燈又亮了」、「這下可以出清了，謝謝你喔」，展現台股社群獨有的調侃氣氛。

也有部分網友從宏觀角度切入，質疑當前國際政治、關稅與匯率等變數是否會影響台積電後續表現，留言「關稅跟匯率是要怎麼攻？」、「台股josh」、「這人真的欠噴，根本掩護大戶出貨」。

整體來看，謝金河評論台積電「再站攻擊線」，不僅點燃了市場話題，也在社群引發兩極反應。有投資人期待台積電挑戰新高，也有不少人選擇謹慎觀望，直呼「訊號來了」、「我要出清了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

軍工 老謝 科技股 台股 台積電 半導體 以色列

延伸閱讀

美債ETF「破新低」…投資人不撿反而斷尾求生？股添樂：不要再幻想送分題

美股「恐慌」回不去？網熱議：TACO劇本再現、下次崩盤會是創新高之後

00905、00878、00713三檔組月配缺點是全壓台股！現有009811解決了

00878股價19.5元、00919為20.5塊附近！小童：行情若反轉的關鍵價

相關新聞

台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 網爆傻眼：反一都買多久了？

台幣近期強勁升值，中央銀行出手盯上外資動向。據《聯合報》報導，知情人士透露，央行針對外資「錢進股市」認定標準將修正，重點鎖定外資是否以「一正一反」手法進行套利，也就是同時買股票卻又以期貨做空或買反向E

謝金河點名台積電（2330）「站上攻擊線」 網反應：難怪今天跌

謝金河點名台積電站上攻擊線，網友炸鍋吐槽「訊號來了」、「反著買才能活」，台積電再次成為市場熱議焦點。

美股「恐慌」回不去？網熱議：TACO劇本再現、下次崩盤會是創新高之後

美股再度逼近年初高點，原本瀰漫的恐慌情緒卻突然消失，讓原PO困惑「當初是在怕什麼？現在那些恐慌理由去哪了？」這番提問引發PTT熱烈回應，從川普政策、氣氛操作，到投資人心理變化全被網友一針見血拆解。

川普嗆聲對等關稅7/9開鍘！網：沒人信了…TACO劇本再來一次？

美國總統川普最新表態，針對多國的「對等關稅」措施7月9日將如期上路，不打算延長暫緩期，除非已簽署貿易協議，否則懲罰性關稅將直接啟動。白宮強硬態度一出，市場震盪，台灣投資人再度緊盯後續發展。PTT股板討

美國福特CEO坦言「沒有中國買不到磁鐵」 稀土戰升級、工廠被迫停產

美國福特汽車執行長法利（Jim Farley）近日直言：「沒有中國，我們就買不到任何高功率磁鐵，工廠只能關閉。」隨著美中貿易戰白熱化、稀土磁鐵出口受限，福特等美國車廠直接面臨生產線停擺的壓力，也讓稀土

川普「大而美法案」驚險過關！參院51比49通過辯論門檻 PTT酸：富者更富

美國總統川普主導的《大而美法案》週六在參議院以51比49險勝通過辯論門檻，正式啟動審議程序。法案內容長達940頁，涉及稅改、移民、邊境建設與軍事支出，是川普施政核心之一，但也在黨內外引發爭議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。