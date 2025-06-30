謝金河點名台積電（2330）「站上攻擊線」 網反應：難怪今天跌

在台積電（2330）股價再度受到市場關注之際，財經專家謝金河於6月30日公開表示，台積電ADR又站上220美元，重返攻擊發起線，預期「飆天價的機會來了」。他的評論一出，立刻引發PTT網友熱烈討論，不少人認為每次被老謝點名，市場似乎就開始震盪。

謝金河指出，全球地緣政治動盪持續，包括美國與伊朗衝突升溫、以色列突擊行動、美國B2轟炸機出兵等，都讓國際油價與股市走勢反覆。儘管如此，台積電憑藉高階晶片技術與半導體產業地位，在AI、軍工等題材帶動下，依然展現強勁漲勢，ADR價格幾乎回到高點，成為市場關注焦點。

他強調，現代戰爭不再只靠人數或土地面積，而是比拚精準打擊與科技實力，這也讓半導體產業與台積電的戰略價值持續提升。近期美國持續加強晶片管制、科技股同步走高，更突顯台積電在全球產業鏈中的重要角色。

不過，謝金河開金口點名台積電之後，網友間卻出現截然不同的聲音。許多人紛紛留言「完蛋」、「你不要過來啊」、「難怪今天跌」、「一鍵出清」，甚至有人直言「老謝點名，GG不會動」。不少人開玩笑說：「反著老謝買，大別墅靠海」、「冥燈又亮了」、「這下可以出清了，謝謝你喔」，展現台股社群獨有的調侃氣氛。

也有部分網友從宏觀角度切入，質疑當前國際政治、關稅與匯率等變數是否會影響台積電後續表現，留言「關稅跟匯率是要怎麼攻？」、「台股josh」、「這人真的欠噴，根本掩護大戶出貨」。

整體來看，謝金河評論台積電「再站攻擊線」，不僅點燃了市場話題，也在社群引發兩極反應。有投資人期待台積電挑戰新高，也有不少人選擇謹慎觀望，直呼「訊號來了」、「我要出清了」。

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