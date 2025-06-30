美股「恐慌」回不去？網熱議：TACO劇本再現、下次崩盤會是創新高之後

美股再度逼近年初高點，原本瀰漫的恐慌情緒卻突然消失，讓原PO困惑「當初是在怕什麼？現在那些恐慌理由去哪了？」這番提問引發PTT熱烈回應，從川普政策、氣氛操作，到投資人心理變化全被網友一針見血拆解。

原PO回憶，年初巴菲特指標高掛、美股估值過高、巴菲特手握大筆現金，許多股票「本夢比」破表。隨後美股重挫，4月初甚至出現市場跳水、投資人現實跳樓的新聞。但如今美股反彈回到高點，原本的恐慌聲音卻消失無蹤，「那當初是在恐慌什麼？現在那些恐慌理由怎麼消失了？」

對於美股「恐慌」情緒的來去如風，網友各有見解。有些人調侃「TACO」、「第一次會怕正常」，也有人強調「很多個股沒漲回 權值股上去而已 你把主要的拉出來 整體是下跌的」、「0407那個跟什麼巴菲特指標也沒啥關係 純粹就我說要跌所以跌而已 就醬」。

部分網友則認為「不用看巴菲特指標，比本益比還更沒意義」、「恐慌這東西宣洩一次就沒了，之後的烏俄、以伊、日本升息、通膨、TACO、晶片稅都無感了，只有噴」。也有聲音指出，「因為大家都把川普當TACO了」、「川普要是真的照大解放日那樣課下去 還是會跳水 但已經沒人把他當回事了」、「恐慌的理由是課32%，4/10後就沒了啊，要怕也是真的，宣布了再怕」。

不少人認為，市場的恐慌氣氛常常只是主力大戶們操作的工具，「氣氛恐慌要怎麼出貨給你們？當然是營造出全面樂觀的氛圍。4月時的全面悲觀也是如此，大家不恐慌，主力大戶們怎麼接貨？」也有網友直言「經濟本來就是虛假，看人怎麼吹上天」。有些人更直白點出市場本質：「恐慌源於未知，那既然未知你也問不出結果」、「下次崩應該是創新高之後」、「再一次暴賺的機會」，點出情緒輪動、主力收割才是市場不變的劇本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。