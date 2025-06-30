川普嗆聲對等關稅7/9開鍘！網：沒人信了…TACO劇本再來一次？

美國總統川普最新表態，針對多國的「對等關稅」措施7月9日將如期上路，不打算延長暫緩期，除非已簽署貿易協議，否則懲罰性關稅將直接啟動。白宮強硬態度一出，市場震盪，台灣投資人再度緊盯後續發展。PTT股板討論熱烈，擔憂「噩夢重演」，也有網友直言川普「每次都說不延，最後還不是TACO」。

報導指出，川普29日明確宣布，對等關稅90天暫緩期將於7月9日屆滿，未與美國達成協議的國家將被課以25%、35%、50%甚至10%的高關稅。川普受訪時更強調：「有些國家我們根本不在意，就直接開出很高的數字。」美方態度轉趨強硬，市場高度關注美國將如何對待各國，尤其台灣也在名單內。

不少網友在PTT留言，認為台灣在上次宣布關稅時已經「超級噩夢震驚」，這次更希望不要再度受害。原PO直言：「只是最近川普看起來春風得意，對台灣好像也不必讓步，真是有點害怕。」也有人認為這類新聞總是「一嚇一跳，隔天又延長」。

對於川普最新表態，不少網友無奈感嘆「台灣把台積電送了 匯率也送了 結果啥都沒有」、「超級鬼故事」，也有人認為「台灣應該25%」、「只要台灣超過20趴 股市直接回萬6 準備一堆人失業」。有網友指出「這個新聞講一半」、「新聞說一半而已吧 川普不是說『不需要延長，但可以延長』」，甚至直言「早就，price in」、「美股沒什麼反應 早就利空出盡」。

也有酸言「有人信嗎」、「哈欠 整天嘴炮 早被看破手腳」、「崩三根 不要不信」、「空蛙恐慌蛙只剩關稅這個救命稻草」。

還有不少網友保持懷疑態度「現在沒人信了吧」、「每次說不延，最後又TACO」。

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