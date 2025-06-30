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美國福特CEO坦言「沒有中國買不到磁鐵」 稀土戰升級、工廠被迫停產

聯合新聞網／ 綜合報導
福特坦言「沒中國買不到磁鐵」，稀土供應卡關，美國工廠被迫停產。（路透資料照片）
福特坦言「沒中國買不到磁鐵」，稀土供應卡關，美國工廠被迫停產。（路透資料照片）

美國福特汽車執行長法利（Jim Farley）近日直言：「沒有中國，我們就買不到任何高功率磁鐵，工廠只能關閉。」隨著美中貿易戰白熱化、稀土磁鐵出口受限，福特等美國車廠直接面臨生產線停擺的壓力，也讓稀土成為汽車、軍工、電子產業關鍵戰場。

當前中國針對稀土磁鐵出口設立新審批程序，導致供應速度明顯放慢，福特等美國車廠甚至因為原料短缺，不得不關閉部分生產線。這些磁鐵應用於車門、雨刷、座椅等重要汽車零件，一旦缺貨，整條產線都會受到影響。

美國自川普時期對中國祭出高額關稅後，中方隨即反制加強稀土出口管制，今年5月中國對美稀土磁鐵出口量大減93%，直接衝擊全球汽車、國防及電子產品供應鏈。美方企業紛紛質疑中國「卡原料」策略，並抱怨申請許可困難、供貨不穩。中國官方則回應，出口管制合乎國際規範，未來仍會加強產供鏈穩定及國際溝通。

不少網友質疑美國產業結構與政策困境「美國車不就組裝貼標賣而已，什麼時候會製造啊」、「福特已經軟爛多久了」、「福特就是扶不起的阿斗」、「美國強的是做夢，所以軟體跟消費的廢國」、「MAGA。所有重要的都要在美國製造，川普還不快點」。

也有網友聚焦稀土真相與產業邏輯「想不到磁鐵這麼重要」、「不然你以為稀土是做什麼的？」、「用手搖雨刷啊XDD」、「沒想到一個磁鐵作用這麼強」、「沒想到一部汽車中磁鐵功用那麼大，沒有就不能造車？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 稀土 福特 川普 國防 供應鏈

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