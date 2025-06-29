川普「大而美法案」驚險過關！參院51比49通過辯論門檻 PTT酸：富者更富
美國總統川普主導的《大而美法案》週六在參議院以51比49險勝通過辯論門檻，正式啟動審議程序。法案內容長達940頁，涉及稅改、移民、邊境建設與軍事支出，是川普施政核心之一，但也在黨內外引發爭議。
川普在社群媒體發文慶祝，稱法案推進是「偉大的勝利」，並強調這是「巨大又美麗的法案」。民主黨批評，減稅措施將有利富人，犧牲社會福利，並指控政府「深夜公佈，只盼美國民眾無法察覺其中內容」。
共和黨內部也並非鐵板一塊。參議員提利斯反對削減醫療補助，保羅則不滿法案擴大舉債，都投下反對票。川普對此公開不滿，甚至暗示將支持其他人挑戰提利斯連任。
在PTT，有人直呼「大撒幣，噴爆QQ」、「窮人越窮，富人越富法案過了恭喜」，也有網友擔憂「美債又要跌了，漲一天跌十天」、「美國人只會想繼續借錢亂花」。
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