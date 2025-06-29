川普被爆下半年訪中…傳將比照中東行規格！鄉民轟：跪舔習大大

美國總統川普日前宣布與中國達成貿易休戰協議後，日媒《日經亞洲》再爆出，川普政府正在規劃一場高規格訪中行程，預計於下半年成行，將比照5月的中東出訪模式，率領數十位企業執行長組成龐大代表團赴中。消息一出，立刻在PTT引發熱議，不少網友憂心台灣地位再度被邊緣化。

根據報導，美國國務院早在6月初就開始與熟悉中國事務的企業界高層接觸，徵詢訪中安排細節，連「奉茶、接茶」等文化層面的儀式都已列入規劃。此外，現任財政部長貝森特（Scott Bessent）的顧問團甚至建議，考慮取消部分拜登時期對中出口的限制，以換取中國放寬稀土和磁鐵出口，推動長期「去風險化」而非全面脫鉤。

而川普政府內部對中政策方向也呈現拉鋸。貝森特主張經濟合作，與國務卿盧比歐的強硬派立場形成對立。有消息指出，雙方近期已有明顯分歧，貝森特日前赴國會更公開表示，應以真誠合作實現中美經濟平衡，顯示對中立場出現調整跡象。

在PTT股板上，川普此行引發大量討論。不少網友直言「台灣又準備上談判桌當籌碼了」、「川皇跪了，美股多，但不知道會不會把台灣賣了」、「選擇中國放棄台灣X，選擇美國放棄台灣O」。也有網友批評川普「舔中」、「跪舔習大大覽趴」，擔心這類高層交流成為中國對外統戰的一環。

也有部分網友理性分析局勢，認為「中國又贏了，談判進度遙遙領先各國」、「貝森特還是比較務實」、「雙方不正式訪問才是要擔心戰爭風險」，主張穩定交流比持續對抗更符合國際現實。但整體留言情緒多為憂慮與諷刺交織，顯示川普訪中在台灣社群間激起不小震盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。