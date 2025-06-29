康霈（6919）股票面額拆10…懂玩！ 有人喊：現在上車還來得及唷

康霈生技（股票代號：6569）正式公告股票面額由「新台幣5元」變更為「新台幣0.5元」，等於一拆十，並已獲證交所核准。依公司公告，新股票將於114年7月21日上市買賣，參考價則為舊股最後交易日（7月11日）收盤價的十分之一。

公告強調，此舉將影響每股盈餘、每股淨值與每股股價等數據，投資人需審慎評估。此消息一出，立即在PTT股板掀起討論熱潮。

一派網友看好康霈拆股操作，直呼「懂玩」、「百億富翁孵化器」，也有人高喊「拆10再漲10倍再拆」、「compact沒毛病!!」，更有股民喊話「現在上車還來得及唷」。

另一派則抱持懷疑態度，表示「不會碰這種股票」、「這支完全看不懂，還沒開始賣藥吧？」也有人質疑「局部減脂藥不是癌症藥，有這麼大估值嗎？」、「做夢階段最好炒」。

部分股民更酸「怎不直接切到0.01」、「瘦瘦針還在動物實驗就發新聞稿？」對於後市是否能持續火熱，社群看法兩極。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。