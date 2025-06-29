「要幹就幹」美國關稅亂局！散戶：也許可能大漲…但根本沒必要跟川普賭
面對川普關稅政策不確定性，小散戶選擇空手並非懦弱，而是一種面對混沌局勢的保守策略。畢竟國際變數多，股市永遠在，但本金沒了就回不來。
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「也許可能大漲，但根本沒必要跟川普賭」，一名網友在股板拋出看法，引起不少討論。川普宣布將直接通知各國徵收關稅，「我們想怎麼做都可以」，市場恐再度陷入不確定性。
根據原PO分享，他選擇兩手空空避開風險，坦言「股票市場只要國家沒消失，它永遠存在…暑假快到了，好好出遊一趟比較實際」。不少網友也推崇這種做法，留言「聰明人～懂得享受生活」、「支持你暑假好好出去玩久一點，放鬆一下」。
但也有人認為持幣觀望只是空手蛙心態，諷刺「空手蛙還發廢文 每天都有可能漲有可能跌」，更有人直言「公布後一律10%」、「因為大多數的國家對美沒有順差」。
也有網友從宏觀角度看待，指出「川普的個性也是談的好早就出來大內宣大外宣」、「接著這些10%的就開始要被洗產地了」，對於後續影響台股走勢多空看法分歧。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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