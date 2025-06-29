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台幣尾盤急貶！「收盤前出手」央行動作被抓包 網酸：演給誰看

聯合新聞網／ 綜合報導
台幣尾盤收貶，市場人士稱央行出手穩匯，關鍵時點備戰半年報。記者季相儒／攝影
台幣尾盤收貶，市場人士稱央行出手穩匯，關鍵時點備戰半年報。記者季相儒／攝影

台幣上週五（6/28）尾盤劇烈翻轉，盤中一度升破28.9元，收盤卻貶回29.18元。匯銀圈人士指出，「央行出手了」，認為是為了6月30日上市櫃公司半年報結算提前備戰。

根據報導，台幣週五最高升到28.904元，尾盤卻急轉回貶，以29.18元收盤，貶值1.5分。資深匯銀人士說，這種盤後劇烈變動，代表央行在市場封盤後進場，操作空間不受干擾，被形容是央行「一個人的武林」。

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朝野立委也表態憂心台幣急升衝擊出口業。賴士葆說「升到28元工具機會倒一半」，蔡易餘指出「匯率升才對出口最直接衝擊」。

NDF（無本金遠期外匯）最新數據仍在高點：1個月期28.665元、1年期26.885元，顯示未來升值壓力仍在。

網友不滿央行行動，留言「這尾盤價根本換不到」、「匯率操縱國實錘」、「驚奇一小時，一週繼續升值」。也有人支持央行「Q2結算必要操作」、「有政府真安心」、「禿鷹全死光」。

部分投資人憂心後續變動：「月底29月初31，廠商報價直接賠」、「下週一10點繼續衝28」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

禿鷹 外匯 台幣

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