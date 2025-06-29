台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

美國總統川普再度開砲，直言不會跟所有國家簽訂協議，對部分國家將直接寄信通知課徵關稅，並放話「我們想怎麼做都可以」。消息一出，PTT網友紛紛熱議，有人擔心台灣會被課「20%以上」，也有人酸「美股崩盤川普一定縮」、「週末鬼故事，禮拜一怎麼走」。

原PO分享川普最新談話，指出川普稱對等關稅暫緩期是否延長都不一定，可能直接針對部分國家宣布新關稅。川普更說，「恭喜，你們要繳25%」，甚至透露「可能已經和4到5個國家達成協議」，但大多國家恐怕沒得談判。

不少網友悲觀以對「要崩了嗎」、「7月川普海嘯來囉」、「關稅30%啦 taiwan no card」。

也有人認為只是放話操作「週末鬼故事 我先跑你撐住」、「又在TACO了 假裝強勢其實軟得不得了」、「先公布再延期 老套路了」。

還有網友質疑政府角色「台灣到底談到的結果是啥」、「行政院說有進展 笑死」。

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