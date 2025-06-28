債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

新台幣兌美元匯率一舉跌破29元整數關卡，三年多來首度重返28字頭。《彭博》指出，今年以來台灣投資人拋售美債ETF高達957億元，是2020年以來最大半年撤離潮，規模也超越其他亞洲市場。

ING大中華區首席經濟學家Lynn Song分析，市場氛圍轉向預期美元走弱，加上新台幣升值，降低了美債對台灣本土投資人的吸引力。巴克萊指出，散戶槓桿操作遇升值衝擊，紛紛被迫贖回。

PTT上網友哀號「債蛙四處串逃 債蛙大逃殺」、「說好的債蛙一起團結呢?」、「都賠錢了 還要賠錢賣」、「看來低點快到了 新聞連發」。

也有網友逆向看待「跟新聞反著做就對了 買進」、「再等等進場撿屍體」、「別人恐懼 我貪婪」。

新台幣升值、美債ETF大規模贖回，債券投資人陷入停損壓力，是否能挺住後續仍有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。