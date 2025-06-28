快訊

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

高雄鬧區86歲老翁騎鐵馬闖紅燈... 遭重機騎士撞飛慘死

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣衝破29元，台灣投資人拋售美債ETF半年規模達957億元。美聯社
新台幣衝破29元，台灣投資人拋售美債ETF半年規模達957億元。美聯社

新台幣兌美元匯率一舉跌破29元整數關卡，三年多來首度重返28字頭。《彭博》指出，今年以來台灣投資人拋售美債ETF高達957億元，是2020年以來最大半年撤離潮，規模也超越其他亞洲市場。

ING大中華區首席經濟學家Lynn Song分析，市場氛圍轉向預期美元走弱，加上新台幣升值，降低了美債對台灣本土投資人的吸引力。巴克萊指出，散戶槓桿操作遇升值衝擊，紛紛被迫贖回。

PTT上網友哀號「債蛙四處串逃 債蛙大逃殺」、「說好的債蛙一起團結呢?」、「都賠錢了 還要賠錢賣」、「看來低點快到了 新聞連發」。

也有網友逆向看待「跟新聞反著做就對了 買進」、「再等等進場撿屍體」、「別人恐懼 我貪婪」。

新台幣升值、美債ETF大規模贖回，債券投資人陷入停損壓力，是否能挺住後續仍有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新台幣 台幣升值 債券 ETF

延伸閱讀

00830本來預計要買一千張…最後僅幾百張！陳重銘後悔：再大跌要砸鍋賣鐵

升值不如直接吃關稅？網曝「政治考量」陰謀論：美國爸爸組合拳

台幣強升⋯機械業估「28元會倒一半」！網酸：爛的乾脆倒光

車商傳7月祭促銷救銷量⋯還看壞車市？網勸：再忍忍還會降

相關新聞

匯率與油價利多航空股？他搶搭暑假行情喊卡位 網點破「地震預言」與現實價差

PTT一名網友近日分享對航空股的看法，指出日圓接近0.19、油價下跌、國旅昂貴，再加上暑假將至，成為航空類股利多匯集的時機。他看好華航、長榮航、虎航與星宇航空，認為「現在就能進場」，並打趣表示「華航10張哥一直偷偷買」，喊話趁七月噴出前先卡位。不過，此番看法引來許多網友留言討論，有人支持卡位策略，也有不少人認為訊息過時、成本居高，更有人提及近期網路盛傳的「七月五日大地震預言」正在影響市場氛圍。

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

新台幣兌美元匯率一舉跌破29元整數關卡，三年多來首度重返28字頭。《彭博》指出，今年以來台灣投資人拋售美債ETF高達957億元，是2020年以來最大半年撤離潮，規模也超越其他亞洲市場。 ING大

車商傳7月祭促銷救銷量⋯還看壞車市？網勸：再忍忍還會降

先前關稅政策不明打擊車市買氣，如今台灣政府定調貨物稅不調、僅美國進口車適用關稅調整，車商為消化港口堆積新車傳將祭出7月大促銷，引發PTT網友熱議。一名網友轉貼新聞報導指出，「裕隆日產、和泰車暑假要銷庫存了」，並點出這波促銷將加大力道，質疑「這樣大家還是看壞車市等美國車嗎？」掀起討論熱潮。

台幣強升⋯機械業估「28元會倒一半」！網酸：爛的乾脆倒光

台幣匯率持續走強，創下三年來新高，引發出口產業高度警戒。PTT網友質疑「有消息說出口大增，卻也說壽險虧損、傳產哀鴻遍野」，感嘆匯率升值已近兩個月，卻傳出壽險業5月單月稅前虧損破千億，甚至戲問「禿鷹會有咖啡喝嗎」，對市場前景充滿疑慮。

升值不如直接吃關稅？網曝「政治考量」陰謀論：美國爸爸組合拳

臺幣匯市27日盤中時一度觸及28.96元，再刷2022年4月8日以來的3年新高。一名PTT網友發文，引用台灣出口前五大市場占比資料，質疑為何不乾脆直接承擔美國課徵關稅，反而選擇讓新台幣強勢升值。他指出，美國雖是我國第二大出口市場，但佔比僅15.8%，若承受美方32%關稅，實際衝擊僅約5%，反觀台幣從33升至29已升值逾13%，等同於對所有出口商品課徵82%關稅，「這樣算下來，不直接吃關稅反而更虧」，此番言論引起熱烈回應。

1台幣換5日圓這輩子首見！阿格力笑：「拉麵小碗變大碗、兩房變三房」

6月27日早上，日圓對台幣匯率一度來到0.2042元，也就是1台幣兌5日圓，創下近期新低。用10萬元台幣就能換得將近49萬日圓，和4月相比多出6萬日圓，等於多出一整天東京迪士尼開銷。財經專家阿格力也在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。