1台幣換5日圓這輩子首見！阿格力笑：「拉麵小碗變大碗、兩房變三房」

6月27日早上，日圓對台幣匯率一度來到0.2042元，也就是1台幣兌5日圓，創下近期新低。用10萬元台幣就能換得將近49萬日圓，和4月相比多出6萬日圓，等於多出一整天東京迪士尼開銷。財經專家阿格力也在臉書幽默表示：「拉麵小碗變大碗，買房兩房變三房。」

隨著台幣強勢升破28，日圓貶勢擴大，接近長期支撐區0.20元。專家提醒，這波價格對有意分批換匯或安排旅遊的民眾來說是好時機，若跌破0.20，甚至可能見到0.19開頭的價位。

不只日圓，韓元兌台幣也來到0.02354元，追平5月低點。旅遊族換匯動作頻繁，去年台灣赴韓旅客已突破147萬人次，顯示高匯率誘因正推升亞洲觀光熱。

專家提醒，部分銀行臨櫃換匯需收百元手續費，線上或APP操作更省；但使用ATM仍可能產生跨行手續費，甚至出現提領風險。建議旅人搭配現金與信用卡準備，以防突發狀況。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。