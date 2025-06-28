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升值不如直接吃關稅？網曝「政治考量」陰謀論：美國爸爸組合拳

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣兌美元匯價27日升破29關卡，這也是3年多來，28字頭首度再現。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元匯價27日升破29關卡，這也是3年多來，28字頭首度再現。圖／聯合報系資料照片

臺幣匯市27日盤中時一度觸及28.96元，再刷2022年4月8日以來的3年新高。一名PTT網友發文，引用台灣出口前五大市場占比資料，質疑為何不乾脆直接承擔美國課徵關稅，反而選擇讓新台幣強勢升值。他指出，美國雖是我國第二大出口市場，但佔比僅15.8%，若承受美方32%關稅，實際衝擊僅約5%，反觀台幣從33升至29已升值逾13%，等同於對所有出口商品課徵82%關稅，「這樣算下來，不直接吃關稅反而更虧」，此番言論引起熱烈回應。

原PO也提及，許多金融與壽險業者持有大量美元資產，升值將導致投資組合價值下滑，損失實質擴大。他進一步質疑，是否因「吃關稅會被寫進施政成績，匯率卻能推給市場供需」，才讓政府選擇這條路，甚至直言媒體與央行「聯手粉飾升值效應」。

網友們對此論點回應踴躍，不少人認為原PO邏輯清晰，有人直呼「難得看到有動腦的文」、「這篇文說出真相」。也有不少留言指出，關稅是政治面子問題，升值反而可以模糊處理，「關稅很難看，升值大家還覺得錢變大了」、「升值可以甩鍋，關稅不能」。

然而，也有網友提出不同看法，認為升值對進口族群、受薪階級更有利，「你不是出口商怕什麼」、「便宜進口車、出國換錢多，為什麼不好」。但原PO也反駁稱，多數人資產仍持有新台幣，根本談不上「加薪13%」。

更多人則看穿操作背後的無奈，「這就是美國爸爸的組合拳」、「升值跟關稅全都要」，更直言「跪著唱征服，謝主隆恩」。在一片嘲諷與無力感中，網友對匯率走勢與政策選擇的信任度顯然越來越低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美方 美國 族群 台幣

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